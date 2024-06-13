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1.5% من سكان الأرض لاجئون حول العالم

يسلط تقرير “الاتجاهات العالمية” 2024 الضوء على حجم أزمة النزوح العالمي المتفاقمة، ويدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح وتوفير الحماية والدعم للاجئين والنازحين.

فريق التحرير by فريق التحرير
1.5% من سكان الأرض لاجئون حول العالم

شهد العالم ارتفاعاً غير مسبوق في عدد اللاجئين والنازحين قسراً، حيث تجاوز عددهم عتبة الـ 120 مليون شخص بحلول نهاية نيسان/أبريل الماضي، وفقاً لتقرير “الاتجاهات العالمية” الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يمثل هذا الرقم القياسي زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، واستمراراً للزيادة السنوية المتواصلة على مدى السنوات الـ 12 الماضية، كما يمثل نسبة 1.5% من سكان الأرض البالغ عددهم قرابة 8 مليارات نسمة.

يرجع هذا الارتفاع الحاد في أعداد النازحين إلى تفاقم الصراعات والحروب في مناطق مختلفة من العالم، مثل السودان وغزة وبورما، مما أجبر الملايين على الفرار من ديارهم بحثاً عن الأمان. وتشير المفوضية إلى أن هذا العدد الضخم يعادل عدد سكان اليابان، مما يسلط الضوء على حجم الأزمة الإنسانية العالمية المتفاقمة.

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن صدمته إزاء هذا الارتفاع المقلق في أعداد النازحين، مشيراً إلى أن الحرب لا تزال المحرك الرئيسي للنزوح الجماعي. وأكد غراندي أن هذا الواقع يمثل “إدانة فظيعة لحالة العالم”، حيث تضاعف عدد اللاجئين والنازحين خلال السنوات الثماني الماضية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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