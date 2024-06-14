“يوم التروية”.. الجمعة بدء مناسك الحج و”مشعر منى” أول المحطات

تبدأ مناسك الحج، الجمعة بـ “يوم التروية“، الموافق اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، في أول محطات المناسك.

ويتوجه الحجاج، في “يوم التروية”، إلى “مشعر منى” لقضاء اليوم فيه، اقتداء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

و”مشعر منى”، يقع بين مكة المكرمة، ومشعر مزدلفة على بُعد 7 كيلو متر شمال شرق المسجد الحرام، و”مشعر منى”، واد يقع داخل حدود الحرم، وتحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يتم سكنه إلا مدة الحج، وتحُده جمرة العقبة، من جهة مكة المكرمة، ووادي محسر من جهة مشعر مزدلفة.

ومن أعمال “يوم التروية”، حسب مركز الأزهر العالمي للفتوى:

1- النية للحج والاغتســـــــــــــال.

2- ارتداء ملابس الإحرام.

3- التوجه إلى “مشعر منى”، وأداء صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، في وقتها، مع قصر الصلوات الرباعية دون جمع.

4- البدء بالتلبية، و الإكثار منها والاستغفار، والذكر والدعاء.

5- المبيت في “مشعر منى”، والتوبة والاستغفار، استعداد لتوجه إلى عرفات فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة.

استعدادات السلطات السعودية لاستقبال الحجاج

استعدت وزارة الصحة السعودية، لاستقبال الحجاج، بتجهيز عدة مستشفيات لتقديم الخدمة الصحية لهم في كل مشاعر الحج، وشملت:

1- تجهيز مستشفى منى الشارع الجديد، بـ 10عيادات عامة وتخصصية، وسعة 50 سريرا.

2- تجهيز مستشفى منى الطوارئ، بـ 35 عيادةً خارجية تشمل التخصصات العامة والتخصصية لخدمة الحجاج، وسعة 200 سريرا.

3- تجهيز مستشفى منى الوادي، سعة 160 سريرا.

4- تجهيز مستشفى منى الجسر، سعة 150 سريرا.

بالإضافة إلي مشاركة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، في تقديم الخدمات الطبية للحجاج.

كما تستعد أبراج “كدانة الوادي” الـ 10 بمشعر منى هذا العام، لاستقبال أكثر من 30 ألف حاج، بعد أن قامت شركة “كدانة”، بالانتهاء من بنائها في 9 أشهر بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما أنهى قطار المشاعر استعداداته، لاستقبال الحجاج عبر 9 محطات موزعة في المشاعر المقدسة.