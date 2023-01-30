وفاة المواطن السعودي عبدالرحمن العنزي المفقود في أمريكا غرقاً

أعلن بدر فلاح العنزي عن وفاة شقيقه الشاب عبدالرحمن العنزي، الذي كان مفقوداً في كليفلاند بالولايات المتحدة منذ فجر يوم الجمعة الماضي.

وكشف أحد أقرباء الفقيد أن “العنزي” توفى غرقاً في بحيرة في مدينة كليفلاند. وسيتم نقل الجثمان بعد انهاء الاجراءات .

وكان الفقيد عبدالرحمن متزوج ولديه أطفال وهو موظف حكومي، غادر مرافقاً مع أخيه الأكبر بندر للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاثة أشهر تقريباً وخرج مساء يوم الخميس الماضي مع قريب له لتناول العشاء في أحد المطاعم، وأثناء عودتهم توقف عبدالرحمن للذهاب لدورة المياه خلفها بحيرة وترك جميع أغراضه الشخصية بالسيارة من ضمنها الهاتف، ثم استأذن قريبه لعدة دقائق؛ لكنه تأخر ثم اختفى دون أثر.

وأُعلن عن فقدانه منذ فجر الجمعة الساعة 2:30، في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية قبل ان يُعلن شقيقه اليوم عن وفاته .