فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمجتمعآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأخبار عربية

وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل سعود

توفي الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل سعود الخميس بحسب ما أعلنه الديوان الملكي في السعودية

فريق التحرير by فريق التحرير
وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل سعود

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، عن وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود.

وقال الديوان في بيان له: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة الموافق 9/6/1445 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولم تعرف أسباب وفاة الأمير الشاب، إذ لم يعلن أي مصدر رسمي عن ذلك.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...