وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل سعود

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، عن وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود.

وقال الديوان في بيان له: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة الموافق 9/6/1445 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولم تعرف أسباب وفاة الأمير الشاب، إذ لم يعلن أي مصدر رسمي عن ذلك.