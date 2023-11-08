وزيرة بجنوب أفريقيا تقع ضحية سطو مسلح بحيلة مألوفة

تعرضت وزيرة في حكومة جنوب أفريقيا وحراسها الشخصيون لسرطو مسلح وسلبت منهم أسلحتهم وغيرها من ممتلكات على طريق سريع رئيسي حين كانوا يبدلون إطار سيارة بعد تعرضها للتلف وهي حيل معروفة تلجأ لها العصابات وترش الطرقات بمسامير وقطع حادة لإتلاف إطارات السيارات وإجبارها على التوقف وإصلاحها لتتم مهاجمتهم والسطو عليهم.

وقالت شرطة جنوب أفريقيا إنها تقوم بمطاردة المشتبه بهم الذين سرقوا وزيرة النقل تحت تهديد السلاح ونزعوا سلاح حراسها الشخصيين على طريق سريع مزدحم في جوهانسبرج.

ووقعت عملية السطو بينما كان الحراس الشخصيون لوزيرة النقل سينديسيو تشيكونجا يقومون بتغيير إطار مثقوب في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين. وظهر ثلاثة مسلحين من بين الأدغال وأمروا الحراس الشخصيين بالاستلقاء على الأرض قبل أن يأخذوا أسلحتهم النارية، ثم صوبوا مسدسهم نحو تشيكونغا وسرقوا بعض متعلقاتها الشخصية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي: “بدأت عملية مطاردة منذ ذلك الحين في أعقاب هذا الحادث غير المسبوق”. وقالت الوزيرة للمشرعين خلال مؤتمر صحفي برلماني يوم الثلاثاء إن المحنة أصابتها بالصدمة. وقالت تشيكونجا: “كانت التجربة برمتها مؤلمة للغاية، ومدمرة، وكانت سيئة”، مضيفة أنها حاولت الاتصال عندما أدركت أن هناك خطأ ما. “ولكن قبل أن أتمكن من فعل أي شيء، فتحوا الباب ووجهوا البندقية نحو رأسي، وأمرني أحدهم بالخروج من السيارة».

ويلفت تقرير صحفي أن تشيكونجا وحراسها الشخصيين وقعوا ضحية استراتيجية إجرامية معروفة على بعض الطرق الرئيسية في البلاد حيث يقوم اللصوص بوضع مسامير على الطريق لثقب إطار سيارة، ثم ينصبوا كمينًا لركاب السيارة عند خروجهم لإصلاح الإطار.

يذكر أن جنوب أفريقيا تعاني من ارتفاع معدلات الجريمة مما يجعلها أحد أخطر البلدان في العالم.

Gauteng police are conducting an investigation, after Transport Minister Sindisiwe Chikunga and her bodyguards were robbed on the N3 highway near Heidelberg. Security expert, Mike Bolhuis says the minister’s bodyguards are not cut out for the job.https://t.co/BWhvTwUQmy pic.twitter.com/8k2J7qXcvz — Newzroom Afrika (@Newzroom405) November 7, 2023