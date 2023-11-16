أطلقت وزارة العدل خدمة “توثيق الرضاعة“، ضمن الخدمات المقدمة عبر البوابة الرسمية لها، للحفاظ على الأنساب.

الخدمة تهدف منع تداخل الأنساب ضمن حالات معينة، حيث تتيح الخدمة للمستفيد توثيق الرضاعة بإصدار وثيقة رضاعة رسمية، منعاً لتداخُل الأنساب أو زواج “الأخ” من “أخته بالرضاعة”.

وتداولت الخدمة عبر منصات التواصل الاجتماعي بين المواطنين لشرح الخدمة التي تأتي ضمن جملة من الخدمات العدلية عبر منصة إلكترونية.

وأوضحت منصة “ناجز” التي تقدم الخدمة إلكترونيا متطلبات الخدمة الـ4 للحصول على الخدمة؛ وهي:

وجود وكالة سارية في حال كون مقدم الطلب وكيلاً

توفير خطاب من الجهة الطالبة للوثيقة

إرفاق الوثائق المطلوبة

إذا كانت الوثائق صادرة من خارج المملكة فتصدق من وزارتي العدل والخارجية

بينما وضعت البوابة الرسمية للوزارة 11 خطوة للحصول عليها :

تسجيل الدخول في ناجز أفراد بحساب النفاذ الوطني اختيار جميع الخدمات الإلكترونية اختيار باقة ( الحالات الاجتماعية ) الدخول إلى خدمة ( توثيق رضاعة ) الضغط على أيقونة ( تقديم طلب جديد ) اختيار جهة التوثيق المعنية إدخال البيانات المطلوبة ( بيانات مقدم الطلب والأطراف ( الرضيع – زوج المرضعة ) – بيانات خطاب جهة الموافقة – مكان الواقعة – الشهود إرفاق المستندات المطلوبة الضغط على أيقونة ( تقديم الطلب ) يتم إشعار المستفيد برسالة نصية برقم الطلب وتاريخ التقديم يمكن الاستعلام عن الوثيقة من خلال قائمة الوثائق المعتمدة الخاصة بالمستفيد في بوابة ناجز.