تسوية وشيكة لأوضاع 500 ألف مهاجر في إسبانيا مع موافقة الاتحاد الأوروبي على قانون هجرة جديد

نالت مبادرة تسوية اوضاع المهاجرين في إسبانيا، والتي يتوقع أن يستفيد منها 500000 مهاجر يعيشون بلا صفة شرعية، موافقة الكونجرس الإسباني يوم الثلاثاء الماضي، وستنتقل المبادرة إلى فرع اللجنة النيابية وهناك ستخضع لعملية صياغة و تفاوض بين كافة القوى، فيما ستخضع هذه العملية لتبعات موافقة البرلمان الأوروبي على بنود قانون هجرة جديد والتي أعلن عنها الاربعاء.

وتغلبت الكتل الرئيسية بالبرلمان الأوروبي على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، وهو إصلاح استغرق إعداده عقدا من الزمن. يذكر أن القانون الأوروبي لا يسمح بإضفاء الشرعية العامة على المهاجرين بدون وثائق.

وكانت المبادرة الإسبانية تدعو إلى تنفيذ آليات تسمح للمهاجرين غير المسجّلين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق “ترك حالة التخفي وانعدام الحقوق” لتسوية أوضاعهم. وأشار تقرير صحفي أنه وفقاً لأحدث التقديرات، فإن ما بين 390 ألفاً و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القُصر، كما أن معايير الحصول على تصريح إقامة تقييدية جداً وإجراءاتها بطيئة وبيروقراطية.

الاتفاق الأوروبي الجديد لإصلاح نظام اللجوء والهجرة

يذكر أن ميثاق الاتحاد الأوروبي الذي تم إقراره قبل أيام سيدخل حيز التنفيذ في غضون عامين ليسرع عملية اللجوء وتعزيز عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية. وسيتطلب الأمر أيضًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقاسم المسؤولية عن طالبي اللجوء. شهد العام الماضي عبور حوالي 380 ألف شخص حدود الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، وهو أعلى رقم منذ عام 2016.

سيكون التعاون والتضامن الفعال بين دول الاتحاد الأوروبي أمراً أساسيًا أيضاً. ويحافظ الميثاق على مبدأ بقاء طالبي اللجوء في البلد الذي تم تسجيل طلبهم فيه لأول مرة، ليحق لهم الحصول على السكن والخدمات الأخرى. وهذا لن يشجع الدول الأعضاء الأخرى على المساعدة في نقل طالبي اللجوء وتقاسم المسؤوليات بحسب الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عبر منصة “إكس” يوم الأربعاء 10 أبريل الاتفاق على قواعد الهجرة في الاتحاد الأوروبي قائلة: “استغرق إعداد (القواعد) 10 سنوات. لكننا التزمنا بتعهدنا”.

With the new Migration and Asylum Pact, we have defied the odds and proven that Europe can deliver on the issues that matter to citizens.@vonderleyen @alexanderdecroo https://t.co/L7cV3zdeQl — Roberta Metsola (@EP_President) April 10, 2024