ضعف المتوسط الخليجي.. قفزة في نسبة النساء بمجالس إدارة الشركات الإماراتية

لدينا مؤشر إيجابي للعمل وممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو تحسين التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة.

تشغل النساء ما يقرب من 11% من مقاعد مجالس إدارة الشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، متجاوزة المتوسط البالغ 5.3% في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لتقرير مؤشر المساواة بين الجنسين في مجلس إدارة دول مجلس التعاون الخليجي 2024 الصادر عن جامعة هيريوت وات وAurora50.

الإمارات.. النساء في سوقي أبوظبي ودبي المالي

وفي يناير من هذا العام، شغلت النساء 133 مقعداً من أصل 1231 مقعداً في مجالس الإدارة في 168 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي المالي، أي ما يشكل 10.8% من الإجمالي.

وفي 752 شركة مدرجة في البورصة في دول مجلس التعاون الخليجي، شغلت النساء 5.2% من مقاعد مجالس الإدارة البالغ عددها 5591 في نفس الفترة الزمنية.

التحليل يشتمل على مجموعة بيانات تجمع كافة البيانات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تشكيل البيانات الأساسية التي يمكن من خلالها قياس التقدم المستقبلي؛ حيث ستُجمع البيانات سنوياً، وتُنشر في أبريل سنويا، مما يُمكّن الباحثين المستقبليين من تحديد الاتجاهات والتحديات والفرص لزيادة التنوع الجنساني في قاعات اجتماعات مجالس الإدارة، والاحتفال بالتقدم المحرز في المنطقة نحو قيادة مؤسسية أكثر شمولاً وتنوعاً.

ورغم أن التقرير يظهر تحسناً طفيفاً عن الماضي، ولكنه أيضا يكشف نقصا ملحوظا عن المعدل العالمي ومستويات التمثيل في مناطق أخرى من العالم.

وعلى مستوى الدول، فإن نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في الشركات المسجلة كشركات مساهمة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي جاءت الإمارات بنسبة 11.2 في المئة (137 مقعداً من 1224 مقعداً)، والبحرين بنسبة 5.5 في المائة (20 مقعداً من 363 مقعداً)، والكويت بنسبة 5 في المئة (48 مقعداً من 963 مقعداً)، وسلطنة عُمان بنسبة 5.8 في المئة (45 مقعداً من 783 مقعداً)، والسعودية بنسبة 2 في المئة (36 مقعداً من 1811 مقعداً)، وقطر بنسبة 1.8 في المئة (8 مقاعد من 440 مقعداً).