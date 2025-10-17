منطقة سعودية لا عنوسة فيها ولا طلاق.. فما السبب؟

أظهر مقطع فيديو تداولته حسابات سعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك مجموعة قرى في جنوب المملكة العربية السعودية لا توجد فيها لا عنوسة ولا طلاق.

ويظهر الفيديو رجلاً من إحدى تلك القرى ويوضح الموضوع قائلاً “نحن مجوعة قرى، المهر عندنا بريالين (نصف دولار) والزواج يتم في الصباح، خمسة أشخاص فقط، يفطرون ويأخذ زوجته ويمشي… والنتيجة ما عندنا عنوسة ولا طلاق“.

ويعاني المجتمع السعودية من مشكلة العنوسة والطلاق.

وقال الكاتب السعودي المعروف عبده خال في مقال في صحيفة “عكاظ” السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي إن من ضمن المشكلات الاجتماعية التي لم تُحل إلى الآن في المملكة “مشكلة العنوسة، ومشكلة الطلاق، ومشكلة عزوف الشباب والشابات عن الزواج.. فمشكلة العنوسة لها مسبّبات كثيرة، من ضمنها عدم مقدرة الشاب على تحمّل تكاليف المهر، وليلة الزفاف، وإيجار بيت الزوجية، ويعود ذلك إلى تواضع دخل الشاب الراغب في الزواج، كون ذلك الدخل لا يمكن الشاب من تحمّل كل مصاريف تكلفة الزواج”.