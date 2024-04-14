المنتدى السعودي للمياه.. منصة لمواجهة تحديات القطاع

تستضيف الرياض المنتدى السعودي للمياه في الفترة من 29 أبريل/نيسان إلى 1 مايو/أيار تحت رعاية عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي.

يعد الأمن المائي والاستدامة من أهم الاهتمامات التي يتم دراستها ومناقشتها دوليا، وهما من التحديات الرئيسية التي تواجه المملكة العربية السعودية، نظرا لندرة الموارد المائية في المنطقة والنمو السكاني المستمر.

ويشكل الطلب المتزايد والمتسارع على المياه ضغطا كبيرا على دول الخليج، مدفوعا بالنمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة.

وأعلن صندوق الثروة السيادي السعودي على منصة إكس عن الحدث وموعد استضافته، وقال إن “استدامة الموارد المائية من بين القضايا الأساسية التي تهم الدول”.

منصة تجمع قادة القطاع

تخطط وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لتنظيم منتدى الرعاية الاجتماعية باعتباره أحد أهم الأحداث على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لإنشاء منصة اجتماع بين قادة الصناعة والخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

ويسعى الملتقى إلى جمع المطورين والمستثمرين والعلماء والباحثين في هذا المجال مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، ممثلة في وزارة البيئة والمياه، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، شركة المياه الوطنية، الشركة السعودية لشراكة المياه، مؤسسة الري السعودية، شركة النقل والتقنيات، منظم المياه، والمركز الوطني لكفاءة الحفاظ على المياه لتقديم استراتيجيات لتحقيق حلول للتحديات التي تواجه القطاع.

وسيعرض صندوق الرعاية الاجتماعية أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تطوير مشاريع المياه التي تتوافق مع احتياجات المملكة وتساهم في مواجهة التحديات.

برنامج لترشيد الاستهلاك

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن برنامج وطني لترشيد استهلاك المياه في المملكة في عام 2019، ووضع أهداف طموحة تشمل خفض الاستخدام بمقدار ما يقرب من 24% بحلول عام 2020 وحوالي 43% بحلول عام 2030.

وفي عام 2019، أطلقت السعودية برنامج قطرة الذي يهدف إلى تقليل استهلاك المياه كجزء من جهود وزارة البيئة والمياه لتحقيق استدامة المياه.

وتهدف الوزارة من خلال البرنامج إلى خفض استهلاك الفرد اليومي من 263 لترا إلى 200 لتر بحلول عام 2020 وإلى 150 لترا بحلول عام 2030.