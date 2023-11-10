منصة سعودية توفر”عمرة البدل” بـ 77 دولار بدون الذهاب لمكة

توفر منصة “توكيل” في المملكة العربية السعودية، عمرة أطلقت عليها “عمرة البدل” تؤدى عن المتوفي والمريض والعاجز مقابل 77 دولارا أمريكيا وتستهدف المسلمين حول العالم.

ومنصة توكيل عبارة عن تطبيق يتم من خلاله عملية توكيل أشخاص مؤهلين للقيام بعمرة البدل لصالح المسلمين المرضى وكبار السن وذوي الدخل المحدود وغيرهم.

ما هي عمرة البدل؟

عمرة البدل هي حل شرعي يلجأ له المسلم كي يؤدي مناسك العمرة بالنيابة عن الأب أو الأم أو أي شخص غير قادر على أن يؤدي العمرة سواء بسبب عجز أو مرض، وسواء كان الشخص حيا أو ميتا، وعلى من يقوم بتأدية المناسك بدلًا من الشخص نفسه أن يؤدي كل المناسك والأركان إلى جانب النية، فيجب أن ينوي المعتمر بدلًا من الشخص الآخر من أجل إتمام العمرة دون أي مشكلة.

هل عمرة البدل حلال؟

نشرت منصة توكيل عبر موقعها الإلكتروني شرعية وإجازة العمرة لكل من الأزهر الشريف والشيخ صالح فوزان، والشيخ محمد بن عثيمين.

وتواصل موقع “أريبيان بزنس” مع توكيل للاستفسار عن الشخص المؤدي والموكل وتبين أن المسلم المؤدي لابد من أن يكون من سكان جدة أو مكة أما “الموكل” فمن أي مكان في العالم.

كيف تؤدي عمرة البدل؟

ينقسم تطبيق توكيل إلى جزئيين، جزء خاص بالموكل وهو الشخص الذي يوكل من ينوب عنه لأداء العمرة وجزء خاص بالمؤدي وهو الشخص الذي يقوم بأداء العمرة عن الموكل.

ويوفر توكيل إمكانية توثيق النسك أثناء أدائها ومشاركة الصور والفيديو مع الموكل ويقوم التطبيق بتتبع المؤدي أثناء أدائه للنسك من خلال ال GPS.

مؤد مؤهل

مؤد العمرة في توكيل عبارة عن نخبة من طلاب الجامعة الإسلامية وحفظة كتاب الله ويتم إرسال شهادة عمرة للموكل عند إتمام العمرة، كما يمكن طلب بطاقة إهداء باسم الموكل عنه.

9 لغات وطرق دفع آمنة

ويتيح توكيل إمكانية استخدام التطبيق بأكثر من 9 لغات، كم يوجد عدد من المؤدين من يتحدث لغتين وأكثر مما يسهل عملية التواصل بين المؤدي والموكل.

ويتبع توكيل نظام دفع آمن ويحافظ على سرية معلومات البطاقة البنكية كما أنه يتيح الدفع بطرق متعددة.