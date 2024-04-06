675 مليون ريال قيمة التبرعات عبر منصة زكاتي في السعودية

أفادت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في السعودية أن أموال الزكاة المحولة عبر خدمة الزكاة الإلكترونية تجاوزت إجماليها أكثر من 675 مليون ريال سعودي (180 مليون دولار) منذ إطلاقها قبل 7 سنوات.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية قالت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك، إن أكثر من 249 ألف شخص استخدموا منصة زكاتي.

تسهل خدمة الزكاة التحويل المباشر للزكاة إلى جميع فئات المستفيدين من التأمينات الاجتماعية المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الخدمة متاحة عبر تطبيق زكاتي للهواتف الذكية، ويمكن للمستفيدين استخدام طرق دفع آمنة وموثوقة في البنوك، التي تضمن السرعة والمرونة في إيصال الزكاة للفئات المستحقة.

ويتاح للمستفيدين إمكانية الاختيار من بين الفئات المستحقة المسجلة لدى خدمات الضمان الاجتماعي، وأبرزها الأسر الأكثر حاجة للسكن، وأسر المطلقة، وأسر السجناء.

كما أوضحت الهيئة أن خدمة الزكاة تخضع لإشراف وثيق من قبل خبراء في فقه وحساب الزكاة.

تمكن منصة زكاتي الأفراد من حساب الزكاة لأنواع مختلفة من الأصول، بما في ذلك الأموال والذهب والفضة والأسهم وصناديق الاستثمار والعقارات المقتناة لأغراض تجارية.

تتضمن الخدمة أيضا تذكيرا مفيدا بمواعيد استحقاق الزكاة وأداة متخصصة لحساب زكاة الذهب بناء على مستوى نقائه، وذلك باستخدام أسعار الذهب والفضة العالمية اللحظية التي يتم تحديثها يوميا.

خلال شهر رمضان، تفاعل المستخدمون بشكل متزايد مع زكاتي عبر zakaty.gov.sa وقام العديد من المستخدمين الجدد بتنزيل التطبيق.