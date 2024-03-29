مصر تسجل أقل معدل نمو سكاني خلال 50 عاما

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر الخميس عن تسجيل أقل معدل نمو سكاني خلال 50 عاما إذ انخفض من 2.6 بالمئة في عام 2017 إلى 1.4 بالمئة في 2023.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التعداد السكاني الحالي يتجاوز 106 ملايين نسمة بقليل.

يُعزى هذا الإنجاز إلى جهود مصر من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022. يهدف المشروع إلى تحسين خصائص السكان وتحقيق التنمية المستدامة.

وبلغ عدد المواليد في عام 2023 حوالي 2 مليون مولود، بانخفاض 15٪ عن عام 2018 و 7٪ عن عام 2022.

ويُساهم خفض معدلات النمو السكاني في تحسين جودة حياة المواطنين والأسرة، وخلق بيئة أكثر استدامة، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتعتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة، مع التركيز على محور منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية، لتعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتحقيق التوازن بين الموارد والسكان.

الاستمرار في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة من خلال توفير الموارد اللازمة وتوسيع نطاق خدماته.

من خلال توفير الموارد اللازمة وتوسيع نطاق خدماته. تعزيز التوعية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال حملات إعلامية وبرامج توعوية.

بأهمية تنظيم الأسرة من خلال حملات إعلامية وبرامج توعوية. إدراج التربية السكانية في المناهج الدراسية.

في المناهج الدراسية. تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وتعزيز دورها في المجتمع. تشجيع الاستثمار في مجالات التعليم والصحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.