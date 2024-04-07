مساجد مدينة سعودية تعتذر عن إقامة صلاة العيد

تقررت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع الجوامع والمراكز التابعة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف. وتم إلغاء إقامة الصلاة في المصليات المكشوفة هذا العام، بسبب توقعات هطول الأمطار المستمرة.



جاء ذلك بعد تعذر إقامة الصلاة في المصليات المكشوفة بناءً على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار هطول الأمطار المتوقع من يوم السبت حتى يوم الخميس المقبل،تأتي هذه الخطوة تحسبًا للأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة المصلين.



وفي سياق متصل، بدأت أمانة العاصمة المقدسة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتهيئة وتجهيز أكثر من 400 جامع ومصلى في مكة المكرمة. وقامت الأمانة بوضع برامج نظافة مكثفة لتنظيف المساجد والساحات المحيطة بها، من خلال فرق ميدانية مخصصة تابعة للإدارة العامة للنظافة.



وأكدت الجهات المعنية على أهمية توفير بيئة نظيفة ومرتبة للمصلين والزوار خلال عيد الفطر المبارك، وتوفير الخدمات اللازمة لضمان راحة الجميع خلال هذه المناسبة الدينية بكافة مناطق و مدن السعودية.



يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره؛ أن عددًا من مناطق المملكة ستشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة خلال هذا الأسبوع، الذي يتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك.