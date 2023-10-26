متى نعود إلى التوقيت الشتوي؟

تستعد العديد من الدول العربية والأوروبية خلال الساعات المقبلة إلى العودة 60 دقيقة من الوقت إلى الوراء مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

وتستخدم حوالي 70 دولة حول العالم فكرة تبديل التوقيت بين صيفي وشتوي، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة ما بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل وإعادت العقارب إلى الوراء مرة أخرى لنفس عدد الدقائق نهاية تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وتبدأ مصر منتصف ليل اليوم الخميس، ومع الثواني الأولى من يوم الجمعة تعود الساعة إلى الوراء ليكتسب الخميس ساعة إضافية.

أما في لبنان، فإن موعد التوقيت الشتوي بحسب قرار مجلس الوزارء يبدأ إعتـباراً مـن منتصف ليل السبت – الأحد 28-29 تشرين الأول/أكتوبر، بتأخير الساعة 60 دقيقة.

ولا تغير دول الخليج العربي توقيتها طيلة أشهر السنة، حيث تعتمد السعودية والكويت وقطر والبحرين على توقيت ثابت على أساس زائد 3 ساعات عن توقيت غرينتش، في حين تضيف الإمارات وسلطنة عمان ساعة بحيث يصبح توقيتها زائد 4 ساعات عن غرينتش.

كذلك فإن التوقيت في فلسطين واليمن وليبيا والسودان والأردن والعراق والمغرب ثابت ولا يتغير بين الصيف والشتاء، لكن المغرب اعتمد مؤخراً خلال شهر رمصان المبارك تأخير الساعة 60 دقيقة، ثم يعود التوقيت لطبيعته في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتعتمد دول الاتحاد الأوروبي نفس التاريخ المعتمد في لبنان لتأخير الساعة والعودة إلى التوقيت الشتوي، وذلك إلتزاماً بمقترح للمفوضية الأوروبية صدر عام 2018، لكن بدلاً من تعديل التوقيت عند منتصف الليل يكون تأخير الساعة عند الثالثة فجراً ما يطيل بعمر يوم الأحد ساعة كاملة.

ووفقاً للكثير من المصادر فإن السياسي والمخترع الأميركي بنجامين فرانكلين هو صاحب الفكرة إذ كان يعتقد أنه يمكن للمرء توفير الطاقة إذا استيقظ مبكراً في الصيف، لكنها لم تبدأ تنفذ فعلياً إلا في بداية القرن العشرين، حيث طرحَهَا من جديد البريطاني وليام ويلت، الذي بذَلَ جهودا في ترويجها. وقد انتهت جهوده بمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني في عام 1909 ورفضه.

ووفقاً لصحيفة “بيلد” الألمانية فإن القيصر فيلهلم الثاني أخذ الموضوع على عاتقه وجرب الفكرة لأول مرة، في 30 نيسان/ابريل 1916، حيث قدم الساعات لأول مرة من أجل توفير الطاقة خلال فترة الحرب العالمية الأولى. وهو ما نسخه عنه كل من بريطانيا وفرنسا.

,بدأ تطبيق نظام التوقيتين في كافة دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث يجرى تقديم التوقيت لساعة في آخر يوم أحد من شهر آذار/مارس، ثم يتم إعادة التوقيت إلى وضعه السابق في آخر يوم أحد من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويهدف التوقيت الصيفي في الأساس إلى الاستفادة من ضوء النهار على نحو أفضل، وبالتالي توفير الطاقة، إلا أن هناك خلافاً حول الاستفادة الفعلية من هذا الأمر.