ماهي الأمراض الـ3 الخطرة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة؟

التشنجات الحرارية الإجهاد الحراري و ضربة الشمس هي أكثر الأمراض تصدرا في فصل الصيف بحسب جهات صحية أمريكية وكندية، كأمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، والآثار والأعراض الصحية الأكثر شيوعًا التي تنتج عن الحرارة المرتفعة.



وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، والسلطات الصحية الكندية، والصليب الأحمر، أن تلك الأمراض والأعراض تتمثل في:





التشنجات الحرارية



الأعراض الرئيسية للتعرض المطول للحرارة الشديدة والمصحوب بالجفاف، تشمل حدوث: تشنجات عضلية مؤلمة، أو تقلصات “في البطن والذراعين والساقين”، والتعرق الشديد.





الإجهاد الحراري



يحدث نتيجة التعرض للحرارة الشديدة لفترة طويلة تمتد لأيام، بالإضافة إلى الجفاف، وينتج عن ذلك التعرق الشديد، والتعب، والدوار، والغثيان، والعطش، والإغماء، والصداع والتهيج، مبينة أن الإجهاد الحراري يسبب مرضاً شديداً يحتاج علاجاً طبياً طارئاً.



ضربة الشمس



تحدث نتيجة التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة مرتفعة أو القيام بمجهود بدني في ظل حرارة عالية، وفشل الجسم في تنظيم درجة حرارته (40 درجة مئوية أو أكثر)، لافتة إلى أن ضربة الشمس تعتبر حالة طبية خطرة قد تسبب الوفاة، لذا فإنها تتطلب علاجاً طارئاً.





وأضافت أن من أعراض ضربة الشمس ارتفاع درجة حرارة الجسم، العرق الشديد، تسارع ضربات القلب، القيء الشديد أو الإسهال بشدة، بالإضافة إلى فقدان الوعي، وصعوبة التنفس، وتغير الحالة العقلية.