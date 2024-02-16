كيف تحمي شركتك من الطلاق- كل ما تحتاج معرفته

الطلاق ليس بالأمر السهل أبداً، خاصةً عندما تكون هناك شراكة مهنية بين الزوجين. لكن يمكن لأصحاب الأعمال اتخاذ خطوات استباقية لحماية شركاتهم من التداعيات المحتملة في حالة فشل الزواج.

تشير العديد من التقارير إلى أن المشكلات المالية والاختلافات الثقافية من بين الأسباب الرئيسية للطلاق. ويمكن أن يكون فسخ الزواج أمراً صعباً وفوضوياً ومكلفاً – خاصةً عند مشاركة الأصول والممتلكات التجارية.

قالت سمر إقبال، محامية ومديرة ومؤسسة شركة آرامس الدولية للمحاماة : “يتضمن حماية الأعمال التجارية من تداعيات الطلاق اتخاذ خطوات استباقية لحماية أصول وممتلكات الشركة والتقليل من تأثير الطلاق عليها”.

قبل الطلاق.. فكر في اتفاق ما قبل الزواج أو ما بعده

اتفاق ما قبل الزواج هو عقد قانوني يتم قبل الزواج من قبل الزوجين يحدد كيفية تقسيم الأصول والديون في حالة انتهاء الزواج بالطلاق. يسمح للأزواج بتحديد حقوق الملكية الفردية ودعم الزوج/ة والمسؤوليات المالية بوضوح بعد فسخ الزواج.

وقالت إقبال: “إذا لا يوجد اتفاق قبل الزواج، فيمكنك التفكير في صياغة اتفاق ما بعد الزواج.. على غرار اتفاقية ما قبل الزواج، يحدد اتفاق ما بعد الزواج كيفية تقسيم الأصول والديون في حالة الطلاق، مما يوفر الوضوح والحماية لكلا الطرفين”.

وفقًا لإقبال، أصبحت اتفاقيات ما قبل الزواج “هي القاعدة” حيث يتطلع المزيد من الأزواج إلى حماية أنفسهم من حالات عدم اليقين في المستقبل.

وقالت: “لا تزال هذه الاتفاقيات بمثابة أدوات قيمة لأفراد أو أزواج معينين” لأنها تساعد في حماية المصالح التجارية عن طريق منع النزاعات حول الملكية والتقييم، والحفاظ على ثروة الأسرة أو الميراث، ومعالجة أي اختلالات مالية، وحماية أصول أطفالهم في حالة زواج ثانٍ أو إعادة زواج.

وأضافت: “قد يختار الأزواج الذين يقدرون الوضوح وإمكانية التنبؤ في شؤونهم المالية الدخول في اتفاق ما قبل الزواج لوضع مبادئ توجيهية واضحة لتقسيم الأصول والمسؤوليات المالية في حالة الطلاق. يمكن أن يوفر ذلك راحة البال ويقلل من عدم اليقين خلال فترة مليئة بالتحديات “.

وتابعت “أصبحت اتفاقيات ما قبل الزواج بالتأكيد مقبولة على نطاق واسع في الإمارات مع زيادة الوعي بفوائدها في حماية مصالح كلا الطرفين”.

ولإنشاء اتفاقية تصمد قانونياً في نظام المحاكم في دولة الإمارات، يجب على كلا الطرفين تقديم إفصاحات مالية كاملة والتماس المشورة القانونية المستقلة لضمان شروط عادلة ومعقولة تراعي القوانين المحلية والأعراف الثقافية. ويجب صياغة الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والعربية، وتسجيلها لدى السلطات، ومراجعتها بشكل دوري مع محامٍ للتكيف مع أي تغييرات في الحياة.

وقالت “إن قرار الدخول في اتفاق ما قبل الزواج هو قرار شخصي ويعتمد على الظروف الفريدة وأولويات كل زوجين”.

الملكية والأموال

وفقًا لإقبال، فإن تحديد الملكية والفصل بين الشؤون المالية التجارية والشخصية أمران أساسيان. يساعد الحفاظ على حسابات مصرفية مستقلة على منع الاختلاط الذي يمكن أن يعكر الأمور أثناء إجراءات الطلاق. وبالمثل، فإن تسجيل الأصول للشركة فقط يوفر اليقين بشأن الملكية.

وتوصي إقبال بتسجيل مساهمة رأس المال ودور كل زوج بعناية. واقترحت “توثيق حصة ملكية كل من الزوج والزوجة في الشركة بوضوح، بالإضافة إلى مساهماتهما في نموها ونجاحها” من أجل بناء حساب قابل للتدقيق للمدخلات المالية.

اتفاقيات البيع والشراء

يمكن أن يكون حماية الشركة من الطلاق أمراً صعباً عندما يتعلق الأمر بالمشاريع المشتركة. في مثل هذه الحالات، تقترح إقبال تنفيذ اتفاقيات الشراء والبيع – عقد قانوني بين شركاء الأعمال يحدد كيفية نقل أسهم الشركة إذا طلق أحد الشركاء أو تقاعد أو مات أو أصبح معاقاً.

فهي توفر “آلية للنقل المنظم لحقوق الملكية في حالة الطلاق”. ويمكن القيام بذلك عن طريق تحديد أساليب التقييم وشروط الشراء مسبقاً.

الحفاظ على التقييمات محدثة

تساعد التقييمات المنتظمة أيضاً في تحديد قيمة الشركة في أي وقت.

وترى إقبال أنه يجب على أصحاب الأعمال “الحصول على تقييمات احترافية لتحديد القيمة السوقية العادلة للعمل” للمساعدة في تخصيص الجزء المتعلق بالزواج عند إتمام أي تسوية. تضمن الأرقام المحدثة أن التقييمات تعكس الواقع وأن الأطراف المشاركة في إجراءات الطلاق يتم تخصيص حصصهم بشكل عادل.

الملكية الفكرية

حماية العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق النشر أو الأساليب الاحتكارية لا تقل أهمية. فإن “إنشاء حقوق الملكية واتفاقيات الترخيص بوضوح” للابتكارات التجارية يمنع النزاعات حول هذه الأصول القابلة للقسمة. وتعمل العقود على حل حالات عدم اليقين المحيطة بإسهامات التطوير مسبقاً.

الحصول على استشارة قانونية

يوفر الحصول على المشورة من المتخصصين ذوي الخبرة في قانون الطلاق والقانون التجاري طبقة إضافية من الأمان. وفقًا لإقبال، فإنهم يقدمون “المشورة بشأن استراتيجيات مقاومة الطلاق” المصممة خصيصاً لكل سيناريو فريد بالإضافة إلى “رؤى حول الآثار الضريبية واستراتيجيات حماية الأصول.”

بينما قد تردع اتفاقيات ما قبل الزواج بعض رواد الأعمال، فإن تنفيذ هذه الممارسات يجعل الشركة بمنأى عن تداعيات الطلاق عن طريق إبعادها عن المفاوضات. ومع وجود التوثيق والانقسامات المالية والحماية، يمكن للشركة أن تستمر بسلاسة بغض النظر عن الظروف الشخصية لأصحابها. مثل هذه الاستعدادات الشاملة تمنح رجال الأعمال الثقة بأن سبل عيشهم ستبقى دون أن تتأثر في حالة ظهور الطلاق في الأفق.