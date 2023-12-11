كوريا الجنوبية ستفتح أبوابها للمهاجرين لتجنب كارثة ديموغرافية

تستعد كوريا الجنوبية لفتح أبوابها أمام الهجرة لتجنب مايصفه وزير العدل في البلاد بأنها تواجه “كارثة ديموغرافية”، وقال هان دونج هون أمام اجتماع برلماني في سيول: “عندما يتعلق الأمر بسياسات الهجرة، فقد تجاوزنا مرحلة التداول بشأن تنفيذها من عدمه لأننا إذا لم نفعل سياسة الهجرة، فلن نتمكن من النجاة من مصير الانقراض بسبب الكارثة الديموغرافية”.

تظهر الاتجاهات الحالية أن كوريا الجنوبية تواجه انخفاضًا سكانيًا فتاكا سيماثل في تأثيره الطاعون الأسود على أوروبا في القرن الرابع عشر إذا لم تتحسن مستويات الخصوبة بسرعة.

صحيفة التلغراف نقلت في تقرير لها أن “الوفيات تجاوزت عدد الولادات لأكثر من ثلاث سنوات في كوريا الجنوبية وسط انخفاض مطرد في معدل الخصوبة الإجمالي في البلاد، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها”. وأضاف تقرير الصحيفة أن المعدل سجل مستوى قياسيًا منخفضًا آخر بلغ 0.7 في الربع الثاني من عام 2023 – وهو أقل بكثير من مستوى التعادل وهو 2.1 والذي من شأنه أن يبقي عدد سكانها مستقرًا عند 51 مليونًا – مما يثير المزيد من المخاوف حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي لمثل هذه الشيخوخة السريعة للسكان، ومع ذلك، أشار هان إلى أن حكومته ستتخذ نهجا انتقائيا بشأن قبول المهاجرين وأن الخطة “لا تهدف إلى جلب أكبر عدد ممكن من الأجانب.

? South Korea on brink of ‘extinction’ unless embraces immigration, says minister

https://t.co/YwwYHvBRMO — The Telegraph (@Telegraph) December 7, 2023