أعلنت الحكومة السعودية عن صدور رسميًا اليوم عن تعديلات جديدة على قرار 156 الخاص بالزواج في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز برنامج الزواج الصحي وحماية الأجيال المقبلة من الأمراض الوراثية.

ووفقًا للتعديلات الجديدة التي صدرت عن مجلس الوزراء، يتم ربط منع الزواج بين طرف سعودي وغير سعودي بنتائج الفحص الطبي، مع إمكانية رفع المنع في حال ثبوت عدم قدرة أحد الأطراف على الإنجاب طبيًا.



و أوضحت وزارة الصحة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة للحد من انتشار الأمراض الوراثية وتعزيز الوعي الصحي بين المواطنين. وتعتمد التعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم 110 الذي يحدد قائمة الأمراض التي يتم فحصها في برنامج الزواج الصحي، بهدف تحقيق الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتقالها.



و يُعرّف (عدم التوافق) في برنامج الزواج الصحي في وزارة الصحة بأن يكون كلا الطرفين مصابَين أو حاملَين للمرض الوراثي المشمول بالفحص، أو أن يكون أحد الطرفين مصابًا والآخر حاملاً للمرض الوراثي المشمول بالفحص.



تأتي هذه التعديلات في سياق حرص الحكومة على تعزيز الحفاظ على صحة الأجيال المقبلة وتمكين العلاج للمصابين بالأمراض الوراثية، ومواجهة المشاكل الصحية المرتبطة بها. وتلعب هذه الخطوة دورًا هامًا في تشجيع تكوين أسر سليمة ومناهضة للأمراض الوراثية والأمراض المعدية، بالإضافة إلى زيادة الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج.

في خطوة لتعزيز الحفاظ على سلامة الأجيال المقبلة تعديلات من مجلس الوزراء في برنامج الزواج الصحي في خطوة لدعم الزواج الصحي.https://t.co/pTlGfwsM4D#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/rbCvimGIJX — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) April 4, 2024