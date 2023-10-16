عربي يزوّر الجنسية الكويتية

قضت محكمة التمييز الكويتية بحبس سوري صاحب جنسية كويتية مزورة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه بإعادة جميع الرواتب التي تقاضاها وضعفها أيضاً والميزات التي حصل عليها من خلال توظيفه في إحدى الجهات الحكومية.

وقال مصدر مطلع لصحيفة «القبس» إن التحقيقات أظهرت أن والد المتهم (هارب) قام بتزوير الجنسية الكويتية لإبنه منذ ولادته عبر كتابته على اسم شخص آخر (متوفي) ليصبح كويتياً بالتزوير بدلاً من سوري بالأصل.

وأضاف المصدر أن أحد الأدلة التي ساهمت في إدانة المتهم وتثبيت تزويره للجنسية هي شهادة عمه الذي يعمل «سائق تنكر» في البلاد، فعندما حضر أمام التحقيقات، وبسؤاله عما إذا كان يعرف الشخص الذي يظهر في الصورة أمامه مرتدياً الغترة والعقال، فأجاب قائلاً: نعم.. هذا ابن أخي، وعندما سُئل عما إذا كان كويتياً، فأجاب قائلاً: كلا، هو سوري، وليس كويتياً، شلون كويتي؟!

وبحسب المصدر فقد اتضح أن العم لا يعلم عن قصة تزوير شقيقه لجنسية ابنه، وتفاجأ بالمعلومة من خلال التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية.