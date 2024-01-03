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عدد سكان مصر يرتفع 1.4 مليون نسمة خلال سنة

بلغ معدل الزيادة الطبيعية 1.4% لعام 2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022 بسبب انخفاض أعداد المواليد

فريق التحرير by فريق التحرير

بلغ عدد سكان مصر في الداخل (105.858 مليون نسمة) يوم الإثنين الموافق 1/1/ 2024، بزيادة 1.463 مليون نسمة مقارنة مع (104.395 مليون نسمة) يوم الأحد الموافق 1/1/2023، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات في وزارة الصحة والسكان.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الزيادة الطبيعية بلغ 1.4% لعام 2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022 بسبب انخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بحوالي 149 ألفاً وبنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022.

وبلغ عدد المواليد  ( 2.044 مليون مولود ) خلال عام 2023 وفقاً للبيانات الأولية المسجلة في قاعدة بيانات المواليد والوفيات في وزارة الصحة والسكان بانخفاض 149 ألف مولود مقارنة بالعام 2022 (2.193 مليون مولود) حيث بلغ متوسط عدد المواليد (5599) مولود يومياً أي ( 233) مولوداً في الساعة أي (3.9) مولود في الدقيقة بما يعني مولود كل (15.4 ثانية)  .

ويعكس تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021 حيث انخفض معدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة .

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...