ضبط 14323 مخالفاً لنظام الإقامة في السعودية

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط 14323 مخالفاً لنظام الإقامة وذلك للفترة من 18/ 09 / 1445 هـ الموافق 28/ 03/ 2024 م إلى 24/ 09/ 1445هـ الموافق 03/ 04/ 2024م.

وفي ما يأتي نتائج الحملات الميدانية المشتركة:

بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21505) مخالفين، منهم (14323) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4778) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2404) مخالفين لنظام العمل.

بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1295) شخصاً (37%) منهم يمنيو الجنسية، و(61%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (61) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

تم ضبط (9) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (61301) وافد مخالف، منهم (57013) رجالاً، و(4288) امرأة.

إحالة (54169) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1666) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7423) مخالفاً.

خلال أسبوع.. ضبط 21505 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.



⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/doeNV8lx6V — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 6, 2024

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.