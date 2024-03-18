انتعاش صناعة الزفاف في الصين.. 8 ملايين حالة زواج في 2023

أنهت الصين سلسلة استمرت 9 سنوات من انخفاض تسجيلات الزواج العام الماضي، مع ارتفاع عدد المتزوجين حديثا إلى 7.68 مليون، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الشؤون المدنية.

ويمثل ذلك زيادة قدرها 845 ألف حالة مقارنة بالعدد المسجل في عام 2022، وفقا لصحيفة “South China Morning Post”.

وقال هي يافو، عالم الديموغرافيا الصيني، إن السبب الرئيسي لانتعاش التسجيلات العام الماضي هو أن العديد من الشباب اضطروا إلى تأخير الزواج بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال في تدوينة، في إشارة إلى ارتفاع الإنفاق: “مع انتهاء الوباء تدريجيا، انتعشت صناعة الزفاف بشكل كبير، وكانت هناك موجة ساخنة من الاستهلاك خلال مهرجان منتصف الخريف 2023 وعطلة العيد الوطني”.

لا يزال الإنفاق المرتبط بالزفاف على المجوهرات الذهبية قويا، وفقا لوثيقة رسمية صدرت هذا الشهر عن معرض الزفاف الصيني حول اتجاهات الصناعة. ومع ذلك، انخفض الإنفاق الإجمالي على حفلات الزفاف بنسبة 10 إلى 15% على أساس سنوي في عام 2023.

وكانت معدلات الزواج في انخفاض في الصين منذ عام 2013، عندما وصل عدد التسجيلات الجديدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.47 مليون.

كما انخفض معدل المواليد في الصين، مما أثار مخاوف من أن سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة قد يتقدمون في السن بشكل أسرع من المتوقع.

ولتعزيز معدلات المواليد، قدمت السلطات حوافز للأزواج لتكوين أسر أكبر منذ مايو/أيار 2021، عندما أدخلت الصين سياسة إنجاب 3 أطفال، وأنهت البلاد رسميا سياسة الطفل الواحد في يناير/كانون الثاني 2016.

وأرجع علماء الديموغرافيا انخفاض معدلات الزواج في الصين إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة بتكوين أسرة، وعدم التوازن بين الجنسين في البلاد، وتغيير المواقف بين الشباب تجاه الاستقرار.

أظهرت بيانات التعداد السكاني الصيني لعامي 2020 و2010 أن الشباب الصيني يتزوجون في وقت متأخر من حياتهم.

وكان متوسط ​​العمر عند الزواج الأول في عام 2010 هو 25.75 سنة للرجال و24 سنة للنساء، وفي عام 2020، ارتفع ذلك إلى 29.38 عامًا للرجال و27.95 عاما للنساء.

وأظهرت البيانات الرسمية أيضا أن 2.59 مليون زوج سجلوا طلبات طلاق غير متنازع عليها في عام 2023، ارتفاعًا من 2.1 مليون في العام السابق.

وفي عام 2022، كان هناك 779 ألف حالة طلاق إضافية متنازع عليها، وهي حالات يجب أن تتعامل معها المحاكم بسبب اعتراض أحد الزوجين. وفي ذلك العام، كان هناك ما مجموعه 2.879 مليون دعوى طلاق، بزيادة 1.4% عن عام 2021.

ولم تعلن الوزارة بعد عن عدد حالات الطلاق المتنازع عليها التي حكمت فيها المحاكم أو توسطت فيها في عام 2023.