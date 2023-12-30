بناءً على الحسابات الفلكية، فإن موعد شهر رمضان في الدول العربية 2024 سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024.

يُعد شهر رمضان من أهم المناسبات الدينية في العالم الإسلامي، حيث يصوم المسلمون فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويؤدون فيه العديد من العبادات، مثل صلاة التراويح والتهجد.

وبذلك يكون شهر رمضان 2024 ثلاثون يوماً، وسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

ولكن يُرجى العلم أن موعد شهر رمضان 2024 قد يختلف عن هذا الموعد، وذلك حسب رؤية الهلال في الدول الإسلامية.

موعد شهر رمضان في الدول العربية 2024

تختلف طريقة تحديد موعد شهر رمضان في الدول العربية من دولة إلى أخرى، فبعض الدول تعتمد على الحسابات الفلكية فقط، بينما تعتمد دول أخرى على رؤية الهلال.

موعد شهر رمضان في مصر 2024

في مصر كشفت الحسابات الفلكية، التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوماً.

موعد شهر رمضان في السعودية 2024

تُحدد بداية ونهاية الأشهر الهجرية من خلال تحري الهلال ورؤيته في السماء، فإذا ثبتت رؤية الهلال يتم إعلان بداية الشهر القمري الجديد، أما إذا لم تثبت رؤية الهلال فيكون اليوم التالي هو المتمم للشهر القمري الحالي.

موعد بدء شهر رمضان المُبارك سيكون يوم الإثنين11 آذار/مارس 2024 أو يوم الثلاثاء 12 آذار/مارس 2024 وذلك بحسب نتائج عملية تحري الهلال.

موعد شهر رمضان في الإمارات 2024

فلكياً فإن موعد بدء شهر رمضان المُبارك في الإمارات لن يختلف عن مصر والسعودية وهو يوم الإثنين11 آذار/مارس 2024ولكن الموعد قد يختلف بحسب نتائج عملية تحري الهلال.

مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في الدول العربية

تزيين المساجد والمنازل: تُزين المساجد والمنازل في الدول العربية بالأنوار والفوانيس والزينة، وذلك لإظهار الفرحة بحلول شهر رمضان.

إقامة موائد الرحمن: تُقام موائد الرحمن في الدول العربية خلال شهر رمضان، حيث تُقدم فيها الأطعمة والمشروبات مجاناً للفقراء والمحتاجين.

إقامة حفلات الإنشاد الديني: تُقام العديد من حفلات الإنشاد الديني في الدول العربية خلال شهر رمضان، حيث تُقدم فيها الفرق الإنشادية مجموعة من الأناشيد الدينية.

الاعتكاف في المساجد: يحرص الكثير من المسلمين على الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان، حيث يقضون الليل في الصلاة والذكر والدعاء.

متى يبدأ شهر رمضان المبارك الأعوام القادمة؟

رمضان 1445 الاثنين, 11 آذار/مارس 2024

رمضان 1446 السبت, 1 آذار/مارس 2025

رمضان1447 الأربعاء, 18 شباط/فبراير 2026

رمضان 1448 الاثنين, 8 شباط/فبراير 2027

رمضان 1449 الجمعة, 28 كانون ثاني/يناير 2028

رمضان 1450 الثلاثاء, 16 كانون ثاني/يناير 2029

رمضان 1451 السبت, 5 كانون ثاني/يناير 2030

رمضان 1452 الخميس, 26 كانون أول/ديسمبر 2030