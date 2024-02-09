شرطة دبي: عقوبة خروج الركاب من نوافذ السيارات.. خصم 23 نقطة وحجز المركبة لمدة 60 يوماً

دعت القيادة العامة لشرطة دبي جميع السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مُشدّدة على خطورة السلوكيات المتهورة مثل السماح للركاب بالخروج من نوافذ المركبات أو الجلوس فوق أسطحها أثناء سيرها.

شرطة دبي.. غرامة وحجز المركبة للمخالفين

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن خروج الأشخاص من نوافذ المركبة أو الجلوس على سطح المركبة أثناء سيرها سلوك خاطئ، يُعرض حياتهم أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، مشيراً إلى أن مرتكب هذه المخالفة لا يُعفى من العقوبة التي نص عليها قانون السير والمرور الاتحادي، وهي حجز المركبة لمدة 60 يوماً وغرامة قدرها 2000 درهم، و23 نقطة مرورية، إضافة إلى تطبيق قرار المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات التي تصل قيمة فك حجز المركبة فيها إلى 50 ألف درهم.

ونوّه اللواء المزروعي إلى وقوع 5 حوادث مرورية العام الماضي نتج عنها 5 إصابات مُتفاوتة بسبب سقوط أشخاص من مركبات، مُؤكداً أن هذه الحوادث يمكن تجنبها من خلال الالتزام بقواعد المرور.

وشدد اللواء المزروعي على أن الحد من الحوادث المرورية مسؤولية جماعية مُشتركة بين الشرطة والمجتمع، وأن السلامة المرورية واجب ومسؤولية يتشارك فيها الجميع دون استثناء.

ونبّه اللواء المزروعي إلى أن الإدارة العامة للمرور سجلت العام الماضي 1183 مُخالفة ذات علاقة بقيادة السائقين لمركبات بطريقة تُعرّض حياتهم أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وحجزت 707 مركبات.