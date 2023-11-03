فريق التحرير by فريق التحرير

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شرطة الرياض تقبض على مروجين للأقراص المخدرة

نشرت الشرطة المعلومات الخاصة بالتواصل معها للإبلاغ من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة

فريق التحرير by فريق التحرير
شرطة الرياض

ألقت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية القبض على صيدلي ومندوب مبيعات بتهمة ترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي بأحد أحياء العاصمة.

وكشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن نشاط إجرامي لمتهمين يعملان في صيدلية بمهنتي صيدلي ومندوب مبيعات، وكلاهما يحملان الجنسية المصرية.

وقالت الشرطة إنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

شرطة الرياض تناشد

شرطة الرياض

وناشدت شرطة الرياض مواطني المدينة والمقيمين بها بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لديهم عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ونشرت الشرطة المعلومات الخاصة بالتواصل معها للإبلاغ من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وأشارت إلى أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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فريق التحرير

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