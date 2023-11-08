شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بإرشادات السلامة

نشرت شرطة أبوظبي فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، إرشادات مهمة لتعزيز السلامة للسائقين عند الازدحام المروري وذلك من خلال الالتزام بالمسار وتفادي الانتقال المفاجئ بين المسارات.

شرطة أبوظبي.. عدم التجاوز من كتف الطريق

ونوهت إلى عدم التجاوز من كتف الطريق، والقيادة بسرعة ثابتة والمحافظة على مسافة الأمان المناسبة بين سائق المركبة والمركبات من حوله.

عدم استعمال الهاتف المحمول

وأكدت، على الابتعاد عن استعمال الهاتف وعدم الانشغال بغير الطريق والمحافظة على الهدوء أثناء القيادة وتفادي الانفعال أو الغضب أثناء الازدحام المروري الشديد وعدم استعمال آلة التنبيه بطريقة مزعجة للغير.