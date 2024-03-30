لحظات مرعبة.. شاب سعودي ينقذ طفلاً من موت محقق في السعودية

تصدر اسم المواطن السعودي، عبدالله مدلول العنزي، أحاديث السعوديين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر تصرفه البطولي في إنقاذ طفل من موت محقق.

يظهر في الفيديو العنزي وهو يقود سيارته على أحد الطرق، وفجأة يرى طفلاً يقف في المسار الأيسر من الطريق دون حراك، بينما تقترب سيارة مسرعة من نفس المسار.

لم يتردد العنزي لحظة واحدة، بل قام بتحويل مسار سيارته لتصطدم بالسيارة المسرعة، وذلك لمنعها من دهس الطفل.

لاقى تصرف العنزي البطولي ثناءً واسعًا على مواقع التواصل وبالأخص موقع إكس، حيث أشاد الكثيرون بشجاعته وسرعة بديهته التي أنقذت حياة الطفل، مشيرين إلى أنه مطالب الآن بتصليح سيارته وسيارة الشخص الذي اصطدم به.

وفي المقابل، اعتبر عبدالله أن ما قام به ليس عملاً بطوليًا بل واجبًا أخلاقيًا، مؤكدًا أن أي شخص في موقفه كان يجب عليه القيام بنفس الشيء.

فيديو متداول لمواطن في محافظة #الخرج قام بمنع قائد مركبة من دهس طفل من خلال تصرف بطولي وفريد pic.twitter.com/YVenCVkyQ5 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 30, 2024

وخلال تصريحاته صحفية، قال عبدالله، انه انتبه إلى وجود الطفل في الشارع، فأدرك أنّه في خطر محدق، ففضل أن يعرض سيارته للتلف بدلاً من تعرض الطفل لأي أذى.

وأضاف السائق أنه عندما رأى الطفل، تراءى له ابنه الصغير، فما كان منه إلا أن أسرع نحوه ووضعه على الجانب الآخر من الطريق.

وعن صاحب السيارة الأخرى، فقد أكد السائق أنّه طالبه بمبلغ 5 آلاف ريال لكي يصلح سيارته، على الرغم من أنّ السائق قد أبدى له كامل امتنانه لإنقاذ حياة الطفل.