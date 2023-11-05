سوري مقيم في الإمارات يفوز بـ 20 مليون درهم

فاز سوري مقيم في الإمارات يدعى عزمي متانيوس حوراني بالجائزة الكبرى وقيمتها 20 مليون درهم، في السحب الذي أجرته Big Ticket مساء الجمعة.

الفائز هو صاحب، التذكرة رقم 175573والتي تم اختيارها من قبل موقع السحوبات Big Ticket Abu Dhabi.

سوري مقيم محظوظ يربح 20 مليون

وقال الموقع عبر حساباته على التواصل الاجتماعي :”تهانينا الكبيرة للفائز المحظوظ من سوريا الذي فاز بالجائزة الكبرى 20 مليون درهم في السلسلة 257! أيضًا، إلى الفائزين الـ 10 المحظوظين بالذهب 24 قيراط.

وأضاف الموقع أن الفائز كان محظوظا بتذكرة مجانية تم شراؤها الشهر الماضي كجزء من عرض 2 + 1 واشترى تذكرته الفائزة في 24 أكتوبر.

وخلال السحب المباشر الليلة الماضية، تم الإعلان أيضا عن 10 فائزين محظوظين من الجنسيتين الهندية والفلبينية، حصل كل منهم على جوائز ذهبية بقيمة إجمالية قدرها 590 ، 000 درهم.

وأعلن موقع الجائزة أنه طوال هذا الشهر، ستتاح الفرصة لأي شخص يشتري التذاكر للفوز بمبلغ 15 مليون درهم في 3 ديسمبر. سيتم إدخال الأشخاص الذين يشترون التذاكر تلقائيا في السحب الإلكتروني اليومي وستتاح لهم فرصة الفوز بسبيكة ذهب عيار 24 قيراط كل يوم.

سيارة رينج روفر فيلار

وستتاح الفرصة لأولئك الذين يشترون تذاكر Dream Car للفوز بسيارة رينج روفر فيلار جديدة تماما.