فريق التحرير by فريق التحرير

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ساعة يد بمليون دولار تخطف اهتمام مارك زوكيربرغ في زفاف ابن أغنى أثرياء الهند

فريق التحرير by فريق التحرير

مع حضور أبرز المشاهير والشخصيات العالمية مع انطلاق احتفالات مبكرة لزفاف أسطوري لـ أنانت أمباني نجل أغنى رجل بالهند، أبدى مارك زوكربيرغ إعجابه بساعة يد يرتديها العريس ونشرت لقطات ظهر فيها زوكيربرغ وهو يقول إنه يريد امتلاك مثل تلك الساعة، ويعتقد أنها ساعة ريتشارد ميل Tourbillon Koi Fish بقيمة مليون دولار والتي تتميز بالذهب الوردي عيار 8 قيراط والألماس المرصع.

ويحضر حاليا حفلات ما قبل الزفاف قائمة كبيرة من المشاهير مثل المليارديرين الأمريكيين، بيل غيتس ومارك زوكربيرغ، ولاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، والمليارديربن الهنديين غوتام عدني، وكومار مانغالام بيرلا، ولاعب الكريكيت الأسطوري الهندي السابق، ساشين تيندولكار، ومشاهير بوليوود مثل ديبيكا بادوكون، وشاروخان وراني موخرجي، فضلا عن ابنة ترامب غيفانكا وابنتها وزوجها جاريد كوشنر.

وارتدى معظم المشاهير والرؤساء التنفيذيين لعمالقة الشركات العالمية ونجوم بوليوود وأيقونات البوب ​​والسياسيون لحضور المناسبة التي استمرت ثلاثة أيام والتي استضافها رجل الأعمال الملياردير أمباني في نهاية الأسبوع الماضي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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