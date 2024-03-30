يثير التساؤلات حول الأمومة.. زواج أشهر توأم ملتصق في العالم

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليوم زفاف أشهر توأم ملتصق في العالم، وهما الأمريكيتان آبي هنسل وبريتاني، من جندي أميركي سابق يدعى جوش بولينغ، وقد أقيم الزفاف عام 2021 وبقي سراً لفترة طويلة.

آبي وبريتاني، أشهر التوائم الملتصقة في العالم، تتميزان برأسين وقلبين منفصلين، بينما يتشاركان جسدًا واحدًا بساقين وذراعين.

وانتشر فيديو يعتقد أنه قد تم التقاطه من قبل أحد الضيوف، ويظهر فيه العريس مرتديًا بدلة رسمية، بينما ترتدي التوأم فستان زفاف مشترك.

تساؤلات حول الإنجاب

وقد أثار زواجهما تساؤلات حول كيفية إنجابهما، حيث أكد الطبيب المتخصص في حالتهن أنهما بإمكانهما الزواج والإنجاب بشكل طبيعي مثل أي امرأة لكن المشكلة تكمن بأنه من غير الواضح من ستكون والدة الطفل الحقيقية من الناحية القانونية.

تعيش آبي وبريتاني، الملتصقتين برأسين في جسد واحد، حياة طبيعية كبقية الأشخاص، حيث تعملان كمدرستي رياضيات للصف الخامس، وتقودان السيارة، وتذهبان للتسوق والسباحة.

ظهور التوأم لأول مرة مع أوبرا وينفري

اكتشف العالم لأول مرة ظاهرة “توائم هينسيل” في عام 1996، عندما ظهرتا في برنامج الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري وعلى غلاف مجلة “لايف”.

ومنذ ذلك الحين، اتخذتا “آبي وبريتاني” مسارًا هادئًا، عاشتا حياة طبيعية مع عائلتهما بعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام، حتى قررتا الظهور في فيلم وثائقي بمناسبة بلوغهما الـ16 من العمر.

أثار التوأم دهشة الأطباء بقدرتهما الاستثنائية على التناغم أثناء العزف على البيانو وممارسة الرياضة، حيث تتمتع كل منهما بالسيطرة على جانب واحد من الجسم، فآبي تتحكم بالجانب الأيمن بينما تتحكم بريتاني بالجانب الأيسر.