زواج أسطوري متوقع لنجل سلطان بروناي

تصدر الأمير عبد المتين بروناي، نجل سلطان بروناي، عناوين الأخبار مؤخراً بعد أن كشف والده عن زفافه في العام الجديد، في حفل يتوقع أن يكون أسطورياً، كما أوردت صحيفة “دايلي ميل”.

والأمير عبد المتين، 32 عاماً، هو الابن العاشر للسلطان حسن البلقية، 77 عاماً، وزوجته الثانية السابقة مريم عبد العزيز، 67 عاماً، وسيتزوج من أنيشا عيسى كاليبيتش في احتفال مدته تسعة أيام من 7 إلى 16 كانون الثاني / يناير. وأنيشا هي حفيدة بيهين داتو عيسى، أحد أقرب مستشاري السلطان.

وعلى الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل عن تطور علاقتهما، فقد ورد أن الزوجين يتواعدان منذ سنوات.

وتم نشر صورة رسمية واحدة فقط للزوجين، والتي ظهرت فيها أنيشا وهي تعرض خاتم خطوبتها الماسي الضخم في لقطة بمناسبة العام الجديد.

والأمير عبد المتين، الذي يحتل المركز السادس في ترتيب ولاية العرش، أكثر انفتاحاً ويتفاعل بنشاط مع الجمهور على إنستغرام، حيث يطلق عليه ببساطة اسم “متين” – ويفتخر بـ 2.4 مليون متابع.

ويتجلى أسلوب البذخ في حياته بشكل عميق على منصات التواصل الاجتماعي: اليخوت الفاخرة، والحيوانات الأليفة الغريبة، والفنادق ذات المستوى العالمي، والطائرات الخاصة، التي تتشابك مع الارتباطات الملكية الرسمية في جميع أنحاء العالم.

وهو يمتلك 50 سيارة مرسيدس بنز، 66 فيراري، 20 بنتلي، 20 بي إم دبليو، 17 جاغوار، 15 بورشه، 10 رولز رويس و3 لامبورغيني، وطائرة واحدة مطلية بالذهب ومفروشة ومرصعة بالكامل من الداخل بالذهب والماس والأحجار الكريمة .

ومع ذلك، ربما من المفاجئ أنه عندما كان الأمير في الرابعة والعشرين من عمره، وصفته مجلة “جي كيو تايلاند” بأنه “رجل راسخ لا يحب التباهي بثروة عائلته”.

ومن قبيل الصدفة، يعد والده، سلطان بروناي، أحد أغنى الأشخاص في العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية أكثر من 30.5 مليار دولار – وذلك بفضل صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي.