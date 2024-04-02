رفض عدد من الأمريكيين دعوة جو بايدن لإفطار رمضان بالبيت الأبيض اليوم

دفعت تحذيرات من أمريكيين مسلمين بأن الكثير من الشخصيات المسلمة البارزة سترفض دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحضور إفطار اليوم في البيت الأبيض مما تسبب بدراسة إقامة إفطار مصغر مع أقل قدر من المراسم التقليدية بمناسبة شهر رمضان الشهر بحسب تقارير صحفية.

وحذر الزعماء المسلمون مساعديهم من أن الناس سيرفضون الدعوات اعتراضا على طريقة تعامل الرئيس مع الحرب على غزة.

وعادةً ما يستضيف الرئيس مئات الزعماء المسلمين من جميع أنحاء البلاد للاحتفال بعيد الفطر بمناسبة أهم شهر في التقويم الإسلامي. لكن وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على خطط البيت الأبيض – الذين تم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الخاصة – وتناقش الإدارة الأمريكية قصر الدعوات هذا العام على مجموعة أصغر من مسؤولي الإدارة وسفراء الدول ذات الأغلبية المسلمة.

يذكر أن إفطار البيت الأبيض كان تقليدا ينسب لمناسبة جرت منذ أكثر من قرنين، ويعود أول حفل إفطار أقيم في البيت الأبيض إلى عهد الرئيس الأمريكي الثالث توماس جيفرسون الذي يعتبر أحد “الآباء المؤسسين” للولايات المتحدة الأمريكية، عندما أقام حفل إفطار في كانون الأول/ديسمبر 1805 على شرف السفير التونسي سيدي سليمان ميليميلي.