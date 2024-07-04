دعم الوالدين العاملين .. تحول جذري في بيئة العمل الإماراتية

أصدرت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تقريرًا شاملاً حول أثر برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين“، كاشفة عن تحولات كبيرة في بيئات العمل بالإمارات العربية المتحدة. يركز التقرير على التغييرات في سياسات وممارسات مكان العمل التي تهدف إلى دعم الوالدين العاملين بشكل أفضل.

أبرز التقرير تحولًا ملحوظًا من التركيز على المكافآت والمزايا التقليدية إلى تبني المرونة في العمل. تشجع المؤسسات الموظفين على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية من خلال خيارات مثل العمل عن بُعد وساعات العمل المرنة. وقد أظهرت الدراسات أن 90% من الموظفين الذين يشعرون بالرضا عن الدعم المقدم للوالدين في مؤسساتهم يميلون إلى التوصية بها كمكان عمل جيد للوالدين.

وأكد على أهمية دور القيادة في دفع هذا التغيير الإيجابي. من خلال وضع القدوة والاستماع لاحتياجات الموظفين، يمكن للقادة أن يضمنوا أن تكون ثقافة مكان العمل داعمة للوالدين بشكل حقيقي.

أهمية دعم الوالدين العاملين

وأظهرت الدراسات أن 87% من الموظفين الذين يعتقدون أن مدراءهم يطبقون سياسات داعمة للوالدين يميلون إلى التوصية بمكان عملهم للآخرين.

وكشف التقرير عن تحول ملحوظ من الممارسات غير الرسمية إلى سياسات رسمية داعمة للوالدين. وهذا يعني أن المزايا المقدمة للوالدين أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الشركة، وليست مجرد إجراءات مؤقتة.

وبيّن أن برنامج “علامة الجودة” أحدث تأثيرًا ملموسًا، حيث قامت 31 من أصل 75 مؤسسة شاركت في البرنامج بتحسين سياساتها أو تدرس بجدية القيام بذلك.

وتشمل هذه التحسينات مجالات مثل إجازة الوالدين وترتيبات العمل المرنة ومرافق الرضاعة الطبيعية.

ما أهمية أماكن العمل الداعمة للوالدين؟

للآباء والأمهات العاملين: تحسين الصحة وتحقيق نتائج تربوية أفضل وبناء علاقات أسرية أقوى.

تحسين الصحة وتحقيق نتائج تربوية أفضل وبناء علاقات أسرية أقوى. للأطفال: تحسن كبير في نتائج النمو.

تحسن كبير في نتائج النمو. للمجتمع: انخفاض المشكلات الاجتماعية، زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ونمو المزيد من المؤسسات الناجحة.

انخفاض المشكلات الاجتماعية، زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ونمو المزيد من المؤسسات الناجحة. للمؤسسات: تعزيز التوظيف والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الإنتاجية والربحية.

المستقبل

وأوصى التقرير أصحاب العمل وصانعي السياسات والموظفين. تشمل هذه التوصيات تبني ترتيبات عمل مرنة، والاستثمار في مرافق الرضاعة الطبيعية، وتدريب المديرين، وإعطاء الأولوية للتواصل والشفافية.

رسالة من رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة

أكد ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، على أهمية دعم الوالدين العاملين في أماكن العمل، مشيرًا إلى أن “ضمان رفاه الأسرة والأطفال هو طموح شامل يؤثر على كل جانب من جوانب مجتمعنا واقتصادنا.”

رؤية مستقبلية

وأشار التقرير إلى أن مستقبل العمل سيكون داعمًا للوالدين بشكل أكبر. ومع تزايد الوعي بأهمية رفاهية الموظفين، فإن السياسات الداعمة للوالدين لم تعد مجرد ميزة مرغوبة، بل ضرورة استراتيجية لجميع أنواع المؤسسات.

إحصائيات وأرقام من تقرير دعم الوالدين العاملين:

90% من الموظفين الذين يشعرون بالرضا عن الدعم المقدم للوالدين في مؤسساتهم يميلون إلى التوصية بها كمكان عمل جيد للوالدين.

من الموظفين الذين يشعرون بالرضا عن الدعم المقدم للوالدين في مؤسساتهم يميلون إلى التوصية بها كمكان عمل جيد للوالدين. 87% من الموظفين الذين يعتقدون أن مدراءهم يطبقون سياسات داعمة للوالدين يميلون إلى التوصية بمكان عملهم للآخرين.

من الموظفين الذين يعتقدون أن مدراءهم يطبقون سياسات داعمة للوالدين يميلون إلى التوصية بمكان عملهم للآخرين. 31 من أصل 75 مؤسسة شاركت في برنامج “علامة الجودة” قامت بتحسين سياساتها أو تدرس بجدية القيام بذلك.