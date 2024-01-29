دخول منصة “إحسان” السعودية موسوعة “غينيس”بأكبر عدد تبرعات

في خطوة تاريخية ومشرّفة، دخلت منصة العمل الخيري الوطنية “إحسان” موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بفضل تحقيقها لأكبر عدد من التبرعات في يوم واحد.

وقد تم تكريم المحسنين الذين ساهموا في هذا الإنجاز الرائع، وذلك بمبادرة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.



حيث قام أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، بتكريم المحسنين خلال حفل التكريم السنوي الثالث الذي نظمته منصة “إحسان” في العاصمة الرياض. وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الأمراء، والوزراء، والعلماء، إلى جانب جمع من الكبار في مجال العمل الخيري.



تم خلال الحفل إطلاق خدمة “استحقاق” على منصة “إحسان”، والتي تهدف إلى التحقق من أهلية المستفيدين بالتعاون مع الجهات الحكومية بكل موثوقية، بهدف تعزيز الثقة في القطاع الخيري وضمان وصول التبرعات إلى المستحقين.



وقام الأمير فيصل برفع الستار عن هذه الخدمة الرقمية التي تعزز التفاعل بين المنصة والمستفيدين بشكل فعّال.



في ليلة 27 رمضان 2023، أُعلن خلال الحفل، دخول منصة “إحسان” موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بأكبر عدد تبرعات يومي في العالم، حيث بلغ عدد المتبرعين أكثر من 558 ألف متبرع خلال 24 ساعة، واستفاد من هذه التبرعات 476 ألف محتاج. وفاق هذا الإنجاز الرقمي كل التوقعات، مما دفع بالأمير فيصل بن بندر إلى التعبير عن شكره وتقديره لولي العهد وخادم الحرمين الشريفين على دعمهما المستمر للأعمال الخيرية والإنسانية.



وأكد الأمير فيصل بن بندر أن الإنسان السعودي يتميز بروح المبادرة في فعل الخير، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة في المملكة توجه الشعب نحو مسيرة العطاء والإحسان. وقال: “الحمد لله نحن في هذه البلاد نعيش في ظل قيادة حكيمة توجهنا إلى الخير دائمًا في سبيل أن نعطي مما نملك إلى المحتاجين”.



كما شهد الحفل الإعلان عن صندوق إحسان الوقفي بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف. صُنِع هذا الصندوق بهدف توفير فرص الوقف المستدام للمحسنين واستثمار مبالغ التبرع لتحقيق الخير في المجتمع. وبفضل هذه الشراكة، يمكن تحقيق استدامة مالية للفرص الخيرية وتلبية احتياجات المحسنين.



وفي إفصاح رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، الدكتور ماجد القصبي، كشف عن أن إجمالي التبرعات منذ إطلاق المنصة في عام 2021 بلغ 4.8 مليار ريال، من خلال أكثر من 100 مليون عملية تبرع إلكتروني، استفاد منها 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة. وأوضح أن هناك 1600 جمعية أهلية شريكة في المنصة تعمل في مختلف مناطق المملكة.



وفي إعلان هام آخر، أفادت منصة إحسان بأن إجمالي التبرعات لصندوق إحسان الوقفي وصل إلى 700 مليون ريال، معلنةً اكتمال التبرعات لمستشفى السلام الوقفي بالمدينة المنورة، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 75%.





رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة، الدكتور ماجد القصبي، أضاف أن إنجازات المنصة لا تقتصر على الأرقام القياسية فقط، بل تتسم أيضًا بالاحترافية والتفاعل الفعّال مع شركاء النجاح. وأوضح أن إجمالي التبرعات البالغ 4.8 مليار ريال خلال أكثر من 100 مليون عملية تبرع إلكتروني، شكلت مصدرًا رئيسيًا لدعم 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة.



تعتبر خدمة “استحقاق” التي دشنها أمير الرياض أثناء الحفل خطوة هامة نحو تحقيق تكامل أكبر مع الجهات الحكومية، وتضيف طبقة إضافية من الشفافية والتحقق إلى عمليات التوزيع والتحويل لضمان وصول المساعدات إلى من يستحقها بكفاءة.



بعطاء المحسنين تحقق #منصة_إحسان أكبر تبرع يومي على مستوى العالم في وفقاً لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.#تكريم_المحسنين pic.twitter.com/eaxzm4Y4dp — منصة إحسان (@EhsanSA) January 28, 2024