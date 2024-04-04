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دبي تمنح هذه الفئة الإقامة الذهبية.. ما هي الشروط؟

أضافت دبي فئة جديدة للمخولين بالحصول على الإقامة الذهبية وحددت الشروط الواجب توفرها في المتقدمين لنيلها.

فريق التحرير by فريق التحرير
دبي

قالت “وكالة أنباء الإمارات” (وام) إن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمر بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين.

وأشارت “وام” إلى أن الحصول على الإقامة الذهبية لهذه الفئة يشترط إكمال 20 عاماً على رأس عملهم في دبي.

كما أمر الشيخ حمدان بصرف مكرمة مالية لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك جرياً على عادته السنوية تقديراً منه لجهودهم ودورهم المجتمعي في نشر رسالة الإسلام السمحة، والارتقاء بالقيم والأخلاق ونشر قيم التسامح التي تتسم بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

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