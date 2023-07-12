دبي، شجاعة عريف بالدفاع المدني تنقذ 24 طفلا وامرأة محاصرين بالنيران دون علمهم

شرطة دبي تكرم العريف أول غدير حمود الكعبي من الدفاع المدني ساهم في إنقاذ 24 فرداً من حريق

وأقدم العريف أول غدير حمود الكعبي، من مرتب الإدارة العامة للدفاع المدني دبي، بشجاعة وحسن تصرف بإنقاذ 24 فرداً من حريق إندلع في منزل شعبي بينهم نساء وأطفال، وذلك أثناء مروره مصادفة بالقرب المنزل.

وقام اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد مروان جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد حمودة العامري نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد عبد الله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بردبي، والعميد حارب الشامسي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، بتكريم غدير حمود الكعبي.

وتقدم اللواء المنصوري، بالشكر والتقدير إلى الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، وكافة الكوادر العاملة في الدفاع المدني على الجهود الجبارة، والمسؤولية العالية جداً التي تقع على عاتقهم في مساعدة الناس والحافظ على أرواحهم، والجاهزية العالية في التعامل مع الحرائق والحالات الطارئ على مدار 24 ساعة.

وأكد اللواء المنصوري أن العمل الذي تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي يعتبر عملاً بطولياً في سرعة التحرك والتصرف والإقدام في التعامل مع الحرائق والعمل على محاصرتها وإنقاذ حياة الناس، مبيناً أن ما قام العريف أول غدير حمود الكتبي في مساعدة العوائل يأتي في إطار الشجاعة والإقدام والحرص على المسؤولية تجاه المجتمع والناس.

وتقدم اللواء المنصوري بالشكر إلى العريف الكعبي على سرعة تصرفه في الدخول إلى المنزل وسط النيران والأدخنة لإنقاذ الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن هذا التصرف يدل على مدى الاستعداد العالي والكفاءة العالية لديه في المخاطرة من أجل إنقاذ حياة الناس.

استجابة بمبادرة ذاتية

تعود تفاصيل الحادثة إلى أن حريقاً اندلع في سيارتين وخيمة وملحق داخل أسوار المنزل الشعبي، وانتشرت النيران بسرعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وقد تصادف ذلك مع مرور العريف أول غدير الكعبي في المكان، فشاهد تصاعد الأدخنة دون وجود أي حركة من القاطنين في المنزل أو رد فعل، ولاحظ أن البوابة الخارجية مُغلقة ولا أحد يخرج منها.

وأقدم العريف الكعبي بسرعة على الاتصال بغرفة العمليات، والإبلاغ عن الحريق ثم سارع إلى الدخول إلى المنزل، ليكتشف وجود عوائل في داخله من نساء وأطفال فباشر في إخراجهم وإبعادهم عن مسار النيران والأدخنة، إلى جانب مساعدة أحد المصابين حتى وصلت المساعدة وفرق الدفاع المدني.

وساهمت سرعة التدخل من العريف الكعبي في إنقاذ 24 فرداً من العوائل المختلفة في المنزل قبل أن يمتد الحريق إليهم أو تحاصرهم داخله.

من جانبه، تقدم العريف أول غدير الكعبي، بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على تكريمها له، مؤكداً أن ما قام به هو من واجبه المهني والعمل والإنساني الذي يقوم به كأحد المنتسبين إلى الإدارة العامة للدفاع المدني والحريصة دائماً على تدريب كوادرها ليكونوا على أعلى درجات الجاهزية.

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رحم الله الرقيب عمر الكتبي شهيد الواجب الذي قيم الشجاعة والعطاء@DCDDubai #دبي_بوست #الإمارات pic.twitter.com/AIgCDMGzSm — دبي بوست (@dubaipost) May 9, 2023