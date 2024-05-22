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خدمة “مُعان” الجديدة للسعوديين..دعم وتسهيلات خاصة

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة بطاقة “مُعان” التي تمنح الأولوية في إنهاء الإجراءات والمعاملات دون الانتظار. وتم تخصيص موظف لمرافقة حاملي البطاقة.

فريق التحرير by فريق التحرير

خدمة “مُعان” للسعوديين هي مبادرة رائدة أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة، لتقديم تسهيلات خاصة لفئات معينة من المواطنين السعوديين، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، والجنود في الحد الجنوبي.

تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إنهاء كافة الإجراءات والمعاملات في الأمانة والبلديات الفرعية دون الحاجة إلى الانتظار في الصفوف.

تُخوّل بطاقة “مُعان” حاملها الأولوية في المعاملات، حيث تم تخصيص موظف لمرافقة حاملي البطاقة وتسهيل إجراءاتهم لدى الإدارات والأقسام المعنية. كما توفر الخدمة مواقف خاصة للسيارات وتقديم استقبال وتفاعل تام من قبل منسوبي الإدارة العامة لتجربة العميل.

أوضحت الأمانة أن البطاقة تمنح حاملها الأولوية في إنهاء جميع الإجراءات والمعاملات في الأمانة والبلديات الفرعية دون الحاجة للانتظار في الصفوف. لضمان تقديم هذه الخدمة بأعلى جودة.

وفي حالة عدم قدرة حامل البطاقة على الحضور إلى مقر الأمانة أو البلدية الفرعية، يتم تأمين سيارة خاصة لخدمته في مكان وجوده، مما يعكس التزام الأمانة بتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات الفئات المستحقة.

كيف يمكن الحصول على بطاقة “مُعان”:

للحصول على بطاقة “مُعان”، يجب أن يكون المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من كبار السن (65 سنة فما فوق)، أو من المصابين بأمراض مزمنة، أو من الجنود المشاركين في الحدود والثغور. يمكن التقديم للحصول على البطاقة عبر عدة طرق منها، إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected]، مع إرفاق المستندات المطلوبة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...