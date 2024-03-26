حملة وقف الأم تجمع 770 مليون درهم في أسبوعين

حققت حملة “وقف الأم”، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إنجازًا استثنائيًا بجمع 770 مليون درهم خلال أسبوعين فقط من انطلاقها.

وتهدف الحملة، التي تُنظم تحت مظلة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، إلى تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وجاءت هذه المساهمات القوية من مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

ويُعكس هذا التفاعل الكبير حرص المجتمع الإماراتي على المشاركة في العمل الخيري والإنساني، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفراده.

وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، أن هذا النجاح المبهر لحملة “وقف الأم” يُؤكد على قدرتها على تحقيق أهدافها النبيلة في مساعدة ملايين الأفراد في المجتمعات الأقل حظًا.

وشدد على أن الحملة تُجسد قيم البذل والعطاء الراسخة في المجتمع الإماراتي، وتُعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة في العمل الخيري والإنساني.

وتستهدف حملة وقف الأم، دعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، كما تسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

ويذهب ريع الوقف لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم من خلال الشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.