قام برنامج حساب المواطن بإيداع مخصصات دعم شهر يناير بقيمة تزيد عن 3.4 مليار ريال سعودي للمستفيدين المستوفين للشروط والذين بلغ عددهم حوالي 10.8 ملايين مستفيد.



تقدم البرنامج دعمًا مستمرًا للأسر السعودية حيث بلغ مجموع المدفوعات منذ انطلاقه 188 مليار ريال، منها 2.5 مليار ريال كتعويضات عن دفعات سابقة.



وأفادت إدارة البرنامج أن 75% من المستحقين استفادوا من هذه الدفعة، وكان متوسط الدعم للأسرة الواحدة حوالي 1481 ريالًا.



يُذكر أن أرباب الأسر المستفيدين في هذه الدفعة تجاوزوا الـ 2.1 مليون، ممثلين نحو 74% من المستفيدين، بينما بلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.



ويأتي هذا الدعم تحت توجيهات الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتمديد عمل برنامج حساب المواطن مع تقديم الدعم الإضافي حتى نهاية عام 2024 واستمرار فتح باب التسجيل في البرنامج.



ووفقًا لبيانات البرنامج، فإن قيمة الدعم السنوي خلال عام 2023 بلغت 43.3 مليار ريال، وهو الأعلى منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017.



في حين بلغ دعم البرنامج خلال عام 2022 نحو 32 مليار ريال، مقابل 22.8 مليار ريال في عام 2021، مما يُظهر الزيادة الملحوظة في الدعم السنوي.



بهذا، ارتفع إجمالي الدعم الذي قدمه برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه قبل أكثر من 6 سنوات إلى ما يزيد على 185 مليار ريال بنهاية عام 2023، مؤكدًا الجهود المستمرة لدعم وتقديم العون للأسر السعودية.

تفاصيل الدفعة الـ 74 | 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج #حساب_المواطن لشهر يناير. pic.twitter.com/qbGVmmAYqI — حساب المواطن (@citizenaccount) January 10, 2024