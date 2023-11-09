أعلن برنامج حساب المواطن على منصة «X» قبل قليل، بدء إيداع الدعم المخصص شاملاً الدعم الإضافي للمستفيدين.

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3.4 مليار ريال دعم شهر نوفمبر للمستفيدين، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والسبعين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي مادفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 181 مليار ريال، منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبيناً أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالًا.

وأبان مدير عام التواصل، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، وذلك بنسبة 73%، فيما بلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.

وقال برنامج حساب المواطن أن إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر الجاري في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، و أن عمليات الإيداع سوف تستمر حتى نهاية اليوم (الخميس).



وكان البرنامج قد أعلن قبل أيام نتائج الأهلية للدورة 72 من الدعم والمخصصة لشهر نوفمبر، داعياً المستفيدين للتحقق من الأهلية عن طريق البوابة الإلكترونية.



وذكر أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرنامج، بلغ أكثر من 178 مليار ريال.

وكان حساب المواطن قد نبه قبل أيام أنه صدرت نتائج الأهلية للدورة 72 (شهر نوفمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023، والذي هو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022″.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله. pic.twitter.com/o4Xc3a5Ny1 — حساب المواطن (@citizenaccount) November 8, 2023