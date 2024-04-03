أعلن برنامج حساب المواطن اليوم عن إيداع مبلغ يُقدر بـ 3.4 مليار ريال كدعم للمستفيدين المؤهلين لشهر أبريل، شاملاً الدعم الإضافي، حيث تم تقديم موعد إيداع الدفعة عن موعدها المعتاد نظرا لقرب عيد الفطر.

و وصل عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والسبعين إلى 10.7 مليون مستفيد وتابع، حيث بلغ متوسط الدعم للأسرة الواحدة 1477 ريالًا.

من جانبه، أشار مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبد الله الهاجري، إلى أن إجمالي المبالغ المدفوعة منذ انطلاق البرنامج بلغ 198 مليار ريال، بما في ذلك 2.5 مليار ريال كتعويضات عن دفعات سابقة.

وأكد الهاجري أن 74% من المستفيدين تلقوا الدعم في هذه الدفعة، مع بلوغ عدد أرباب الأسر المستفيدين أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، ما يمثل نسبة 73%، بينما وصل عدد التابعين إلى 7.8 مليون مستفيد.

يُذكر أنه في تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، على الحساب الرسمي للبرنامج بمنصة (إكس)، أشار إلى أنه نظراً لتزامن موعد إيداع دفعة شهر إبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك، تقرر تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن.

تفاصيل الدفعة الـ 77 | 3.4 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج #حساب_المواطن لشهر أبريل. pic.twitter.com/ggSwd4iXGE — حساب المواطن (@citizenaccount) April 3, 2024