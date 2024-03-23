حساء رمضان، فوائد صحية أم مخاطر خفية؟

يُعدّ الحساء عنصرًا أساسيًا على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، يفضله الصائمون لبدء إفطارهم به. فهو الخيار الأكثر أهمية على مدار الشهر الكريم، حيث يمنح شعورًا بالامتلاء والدفء، سواء كان سميكًا ودسمًا أو خفيفًا، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الأساسية.

ووفقًا لموقع “إيت ذيس نوت ذات” Eat This Not That، فإن تناول الحساء الساخن له العديد من الفوائد الصحية، لكن توجد بعض التحفظات التي يجب الانتباه إليها.

شعور بالامتلاء بشكل أسرع

وتقول أخصائية التغذية لورا بوراك، إن الأطعمة الغنية بالماء تساعد على الشعور بالامتلاء بشكل أسرع. وتنصح بوراك بتناول الحساء أو السلطة كبداية للوجبة، لأن ذلك يساعد على تقليل كمية الطعام التي تتناولها لاحقًا.

وتضيف بوراك، أنه يجب أن يكون طبق الحساء مليئًا بالعناصر الغذائية الغنية لتجنب الشعور بالجوع والإفراط في تناول الطعام، كما تنصح بتناول الحساء منخفض الصوديوم، الذي يحتوي على مكونات مغذية مثل: الخضروات، والأعشاب، والتوابل، والحبوب الغنية بالألياف، والفاصوليا، والبازلاء، والعدس.

الحساء عنصر أساسي في إنقاص الوزن

تؤكد دكتورة لورا بوراك، أخصائية التغذية، على أن الحساء يمثل عنصرًا هامًا في رحلة إنقاص الوزن، حيث يمكن الحصول على المزيد من العناصر الغذائية مقابل سعرات حرارية أقل.

وتشير دكتورة بوراك إلى أن الحساء الذي يعتمد على المرق، خاصةً إذا كان غنيًا بالخضروات أو الفاصوليا أو العدس، يمثل صفقة غذائية رابحة.

كما تؤكّد خبيرة التغذية دكتورة توبي أميدور، صاحبة كتاب “كووك بووك” Cookbook الأكثر مبيعًا، على فوائد الحساء الغذائية القيّمة. حيث ترى أن الحساء المُعدّ من المرق مع كمية وفيرة من الخضروات والفاصوليا يُعدّ وسيلة رائعة للحصول على الألياف والفيتامينات المضادة للأكسدة A و C، بالإضافة إلى عنصر البوتاسيوم.

تحذير من الخبراء حول حساء الكريمة

ويحذر خبراء التغذية من تناول حساء الكريمة، حيث أنه غني بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة، وذلك لاعتماده على الزبدة والمكونات الغنية بالدهون بدلًا من المرق.

وتؤكد دكتورة بوراك من أن الحساء الذي يعتمد على الكريمة بدلًا من المرق يمثل خطرًا على الصحة، حيث أنه غني بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة التي تضر بصحة القلب.

تتفق دكتورة أميدور مع الرأي القائل بأن بعض أنواع الحساء قد تكون غير صحية. وتوضح أن ذلك يرجع إلى احتوائها على الدهون المشبعة، والتي أثبتت الدراسات أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة عند الإفراط في تناولها.

مخاطر صحية أخرى

ولا تقتصر مخاطر حساء الكريمة على احتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة، بل قد يحتوي أيضًا على كمية زائدة من الصوديوم.

وتحذر جمعية القلب الأمريكية من مخاطر استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم، حيث توصي بعدم تجاوز 2300 ملليغرام يوميًا للفرد. بينما تحتوي علبة واحدة من حساء الدجاج على 890 ملليغرام من الصوديوم.

الحساء صحي ولكن

توضح دكتورة بوراك أن الحساء، على الرغم من فوائده الصحية، قد يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، خاصةً عند شرائه جاهزًا بدلاً من تحضيره في المنزل. لذلك، ينصح بتحضير الحساء في المنزل باستخدام مرق منزلي الصنع لضمان التحكم بمستوى الصوديوم.

ويتفق أخصائيو التغذية على أن تحضير الحساء في المنزل بدلاً من طلبه من مطعم أو شرائه جاهزًا هو الخيار الأفضل لصحتك.

وإذا كنت ترغب بتحضير حساء كريمي، ينصح باستخدام الخضروات النشوية مثل البطاطس أو اليقطين بدلاً من الكريمة