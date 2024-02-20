ما الذي يهدد جيل زد والألفية؟

يعاني 45% من أفراد جيل زد والألفية، من القلق أو الشعور بالضغط معظم الوقت، أو طوال اليوم، حسبما أظهر استطلاع رأي شركة ديلويت لعام 2023 الذي شمل 22 ألف شخص من 44 دولة.

ويتوافق هذا مع تقرير منظمة الصحة العالمية عام 2021، الذي يشير إلى أن واحدا من كل 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما يعاني من اضطراب نفسي، كما أن الانتحار يمثل رابع سبب رئيسي للموت لدى من تتراوح أعمارهم بين 15، و29 عاما.

مصطلح جيل زد والألفية

مصطلح جيل زد والألفية، أعمارهم تتراوح بين 23، و33 عاما، و يعد من المصطلحات المعروفة، والآن هناك جيل جديد يسمى جيل Zalpha، المختلف عن الجيل Zillennials الذي يضم من ولدوا من عام 1990 إلى عام 2000.

يتسم أعضاء Zalpha “زد والألفية” بأنهم من مستخدمي الإنترنت بكثافة، فيما يعتبرهم المسوقون، هدفاً للتسويق للمنتجات والخدمات.

ما هو جيل Zalpha ؟

يضم “Zalpha” أي شخص مولود بعد عام 1996، وهذا يعني أنه يحتوي على جميع جيل Z، الذي ولد أعضاؤه من 1996 إلى 2012، وجيل ألفا الذي يمتد بين عامي 2013 و2025.

على الرغم من أنه من المستحيل تحديد من صاغ مصطلح “Zalpha”، لكنه اشتهر بسبب كريستين باتريك كبيرة مسؤولي التسويق في Claire’s، التي أنشئت اختزالًا لوصف العملاء الأساسيين للمجوهرات والإكسسوارات في سن المراهقة، وفقًا لتقارير The New York Times.

جيل زد والألفية.. الشعور بالنقص

يميل جيل زد والألفية، بطبيعته إلى التواصل الاجتماعي الرقمي (إلى جوار تأثير الجائحة)، وهو بذلك يهجر ما اعتادت عليه الأجيال السابقة من تواصل شخصي مباشر.

والتواصل المباشر، يسهم في إفرازات كيميائية في مخ الإنسان تعزز شعوره بالسعادة، طبقا لتقرير أكسيوس، وهو ما حرم منه أفراد جيل زد في سنوات التنشئة الاجتماعية.

ونقل الموقع عن بوني ناجل، عالمة الأعصاب السلوكية في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، قولها: “لا تحدث هذه الأشياء بنفس الطريقة عند إرسال الرسائل النصية”.

وأضافت:” وهذه الأنواع من الهرمونات مهمة حقًا للصحة”.

وضربت عزلة فيروس كورونا الجيل Z بشدة بشكل خاص.. وقالت ناجل:” لقد كان الافتقار التام إلى الترابط الاجتماعي خلال هذه الفترة التكوينية”.

ويضاف إلى هذا مفاقمة منصات التواصل الاجتماعي للميل الطبيعي لدى الإنسان في هذا السن إلى مقارنة إنجازاته، ومظهره ووضعه الاجتماعي بغيره من الأقران، ما يتسبب في شعور عميق بالنقص والقلق.

جيل زد والألفية.. مشاعر عدم الكفاءة

وقالت أليسا مانكاو، وهي معالجة في لوس أنجلوس، ولديها قاعدة عملاء من جيل زد والألفية : “هذا هو الجيل الذي نشأ مع الإنترنت، وما أراه هو الكثير من المقارنة”.

وقالت إن عملائها يتحدثون عن مقارنة كل شيء بدءًا من مظهرهم الجسدي، وحتى مساراتهم المهنية مع أقرانهم والمؤثرين عبر الإنترنت.

وأضافت:” هناك الكثير من مشاعر عدم الكفاءة.”

نشرات الأخبار والمنصات الإخبارية غير الخاضعة للرقابة تسهم في تعزيز الشعور بالقلق، وهو ما يظهر في انشغال أفراد جيل زد الدائم بالاضطرابات العالمية وانزعاجهم منها.

حالة العالم تغذي تشاؤم جيل زد والألفية

وجدت دراسة مستمرة في جامعة ولاية مونتكلير، أن جيل زد والألفية، ينظرون إلى العالم على أنه أكثر خطورة من نظرائهم الأكبر سنا.

كما أن وسائل الإعلام بوجه عام تساعد في تعميق ذلك الشعور، بسبب طريقة عرضها للصراعات الإقليمية، والمصاعب الاقتصادية وأزمات المناخ، وكذلك أخبار استبدال الذكاء الاصطناعي للموظفين في كثير من المجالات، وكلها أمور تشغل بال جيل زد وتنغص حياتهم.

استيعاب مشكلات جيل زد باختلافها عن مشاكل الأجيال الأكبر ليس ترفا، ويمكن استغلال تمتعهم بقدر كبير من التنوع والذكاء العاطفي لصناعة تغيير إيجابي في كثير من المجالات.

أسباب التفاؤل بجيل زد والألفية

وعلى الرغم من مخاوفهم، هناك عدة أسباب للتفاؤل بشأن جيل زد والألفية:

1- نشطاء متحمسون.

70% من أبناء الجيل Z حول العالم يقولون إنهم منخرطون في قضية اجتماعية أو سياسية، وقد منحتهم وسائل التواصل الاجتماعي منصات جديدة للتعبير عن آرائهم.

2- التنوع العرقي.

سيجلب وجهات نظر جديدة للأعمال والسياسة والثقافة الشعبية.

3- يدركون مشاعرهم.

إنهم يدركون مشاعرهم ويواجهون صعوبة أقل في التعبير عن مشاعرهم مقارنة بالأجيال السابقة.. إنهم أقل قمعًا بشكل عام.

وهذه الخصائص مجتمعة يمكن أن تؤدي إلى تغيير كبير في العالم.