تحديد المستفيدين من تبرع ثروة مليونية لوريثة إحدى أكبر شركات البتروكيماويات

تقرر مصير جزء من ثروة مارلين إنجلهورن والتي عاشت داخل قصر في فيينا، ثم اكتسبت مبادئها المعارضة للوراثة خلال حياتها الجامعية. وورثت الفتاة جزء من ثروة عائلتها التي تمتلك عملاق الكيماويات الألماني باسف BASF التي تأسست عام 1865. وكانت مارلين قد أعلنت مطلع العام الجاري أنها تخطط للتبرع بمعظمها وهي جزء من 4.2 مليار دولار تركتها جدتها.

وقررت مجموعة أهلية التي أختارت أعضاءها مارلين إنجلهورن بنفسها كيف سيتم التبرع بثروة الوريثة النمساوية الألمانية، وفي وقت سابق من هذا العام، أسست مارلين إنجلهورن مجموعة من 50 شخصًا للعمل على كيفية توزيع الملايين التي ورثتها من جدتها، وقررت المجموعة أن الأموال ستذهب إلى 77 منظمة ومؤسسة خيرية. تصدرت إنجلهورن، التي تبلغ من العمر 32 عاماً، عناوين الأخبار في يناير/كانون الثاني، عندما أعلنت أنها ستتبرع بمبلغ 25 مليون يورو – وهو الجزء الأكبر من ميراثها، من تركة شركة باسيف التي حلت مؤخرا في المركز الثامن بقيمة سوقية 41.7 مليار دولار من بين أكبر 100 شركة بتروكيماويات في العالم.

يذكر أن مارلين هي حفيدة فريدريش إنجلهورن، مؤسس شركة باسف الألمانية الكبرى للصناعات الكيماوية والصيدلانية، وهي مناصرة لإعادة توزيع الثروة. وفي وقت سابق من هذا العام، عينت لجنة تم اختيارها من قبل أحد خبراء استطلاعات الرأي لتكون ممثلة للمجتمع النمساوي لتقرر ما ينبغي القيام به بميراثها.

(لقطة بالأسود والأبيض لـ فريدريش إنجلهورن_ وصورة تراودل إنجيلهورن، جدة مارلين التي توفيت العام الماضي)

ومن مارس/آذار إلى يونيو/حزيران، اجتمعت المجموعة لمدة ستة عطلات نهاية أسبوع في سالزبورغ لتحديد كيفية استخدام الأموال. وقد قررت المجموعة الآن أن تذهب إلى 77 منظمة وجمعية خيرية ومراكز أبحاث مختلفة – والتي تتعامل مع مجموعة كاملة من القضايا، بما في ذلك حماية البيئة والتعليم والتكامل والصحة والقضايا الاجتماعية، فضلاً عن الفقر والتشرد والإسكان بأسعار معقولة في النمسا.

حصص التبرعات

بلغت قيمة أصغر تبرع حوالي 40 ألف يورو – لمبادرة لدعم التقارير القائمة على البيانات حول تغير المناخ. كان أكبر مبلغ 1.6 مليون يورو للاتحاد النمساوي لحماية الطبيعة. وخصص مبلغ مليون يورو إلى معهد مومنتوم، وهو مركز أبحاث يساري، ومنظمة أتاك النمسا، التي تعارض السياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة و”الأسواق المالية غير المنظمة”. كما حصلت على المال الجمعيات الخيرية الدينية، بما في ذلك مشاريع منظمة المساعدة الكاثوليكية كاريتاس. وقالت المجموعة إن الأموال في معظم الحالات ستوزع على مدى عدة سنوات. وقال أصغر المشاركين في اللجنة، الطالب كيريلوس جادالله البالغ من العمر 17 عامًا من فيينا، إنه “تعلم الكثير” من التجربة. وقالت إنجلهورن في بيان: “لقد تم إعادة توزيع جزء كبير من ثروتي الموروثة، والتي رفعتني إلى منصب السلطة بمجرد ولادتي لأسرة ثرية، على نحو يتناقض مع كل مبدأ ديمقراطي، وفقًا للقيم الديمقراطية”.

مصدر الثروة

ورثت مارلين الملايين عندما توفيت جدتها، تراودل إنجيلهورن فيشياتو، في سبتمبر 2022. وقدرت مجلة فوربس الأمريكية ثروة تراودل إنجيلهورن فيشياتو بنحو 4.2 مليار دولار ( 3.8 مليار يورو). حتى قبل وفاة جدتها، أعلنت إنجيلهورن أنها تريد توزيع جزء كبير من ميراثها. المبلغ الذي تحتفظ به غير معلن، ولكن في عام 2021، قالت إنجيلهورن إنها تريد توزيع ما لا يقل عن 90٪ من ثروتها لأنها لم تفعل شيئًا لكسبها وقد حالفها الحظ فقط في “يانصيب الولادة”. في الماضي، دعت إنجيلهورن إلى إعادة فرض ضريبة الميراث في النمسا. ألغت النمسا ضريبة الميراث في عام 2008، وهي واحدة من عدد قليل من الدول الأوروبية التي لا تفرض ضريبة الميراث – أو رسوم الوفاة.

يبقى السؤال، كم احتفظت مارلين لنفسها من التركة الكاملة؟