فيديو مرعب لتمساح ضخم يتجول في أحد شوارع السعودية

أثار ظهور تمساح ضخم يتجول في أحد شوارع مدينة القطيف في المملكة العربية السعودية، مخاوف السكان، في مشهد اعتبره الكثير بالنادر والمرعب.

وقالت بلدية محافظة القطيف، إنها سيطرت على التمساح الذي شوهد على طريق الدمام – الجبيل السريع.

وأضافت: “تم اتخاد الإجراءات بالتنسيق مع شرطة المحافظة والسيطرة علىه، بالإضافة لتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة، وتم إغلاق الحديقة التي خرج منها احترازياً”.

بلدية القطيف:



السيطرة على تمساح شوهد على طريق طريق الدمام – الجبيل السريع في #القطيف وإغلاق الحديقة التي خرج منها احترازياً pic.twitter.com/5JZ0gqOd9b — تحديث الأخبار (@Updateksa) November 7, 2023

وجاء ذلك، بعد تداول مقطع فيديو للتمساح الذي وجد في الطريق تحت جسر قريب من موقع حديقة الحيوان، وذكر سائقون شاهدوه أنه بقي في الطريق، يتخبط يميناً ويساراً قبل السيطرة عليه من قبل الجهات المعنية.

ويذكر أن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، وتصل عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة إلى 10 سنوات سجنا، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.