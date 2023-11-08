فريق التحرير by فريق التحرير

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فيديو مرعب لتمساح ضخم يتجول في أحد شوارع السعودية

ذكر سائقون شاهدوا التمساح أن التمساح ظل في الطريق، ويتخبط يميناً ويساراً قبل السيطرة عليه

فريق التحرير by فريق التحرير
تمساح

أثار ظهور تمساح ضخم يتجول في أحد شوارع مدينة القطيف في المملكة العربية السعودية، مخاوف السكان، في مشهد اعتبره الكثير بالنادر والمرعب.

وقالت بلدية محافظة القطيف، إنها سيطرت على التمساح الذي شوهد على طريق الدمام – الجبيل السريع.

وأضافت: “تم اتخاد الإجراءات بالتنسيق مع شرطة المحافظة والسيطرة علىه، بالإضافة لتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة، وتم إغلاق الحديقة التي خرج منها احترازياً”.

وجاء ذلك، بعد تداول مقطع فيديو للتمساح الذي وجد في الطريق تحت جسر قريب من موقع حديقة الحيوان، وذكر سائقون شاهدوه أنه بقي في الطريق، يتخبط يميناً ويساراً قبل السيطرة عليه من قبل الجهات المعنية.

تمساح

ويذكر أن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، وتصل عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة إلى 10 سنوات سجنا، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...