وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارًا بتمديد دعم المستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة عام كامل إضافي.

هذا القرار السامي بحسب الحساب الرسمي للبرنامج على منصة (إكس)، جاء استنادًا إلى توصيات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أشار إلى أهمية استمرار الدعم لفترة إضافية خلال الظروف الاقتصادية الراهنة.



تأتي هذه الخطوة ضمن التزام الحكومة السعودية برفع مستوى دعمها للمواطنين وتوفير الاستقرار لهم خلال الظروف الاقتصادية المتغيرة.



وقد شمل القرار استمرار تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024، بالإضافة إلى استمرار فتح التسجيل للراغبين في الانضمام إلى البرنامج.



كما جاء القرار بعد مرور فترة ناجحة من تطبيق برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية.



يعكس هذا القرار التزام الحكومة السعودية بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحسين مستوى حياتهم، حيث بدأت جهود الدعم الإضافي منذ يوليو 2022م واستمرت بنجاح، مما دفع الحكومة إلى مواصلة هذا الدعم الذي أثبت أهميته في تقديم الدعم اللازم للمحتاجين.



وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تظهر هذه الخطوة التزام الحكومة السعودية بدعم شرائح المجتمع المختلفة وتقديم الدعم الضروري للمواطنين.



هذا الإجراء يؤكد التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز رؤية المملكة السعودية في توفير بيئة مستدامة ومستقرة لمواطنيها، مما يعزز الثقة في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.



يتقدم برنامج حساب المواطن بخالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي العهد– حفظهما الله –على تمديد العمل ببرنامج #حساب_المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م. https://t.co/uZ1z7vRoJH — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) January 1, 2024