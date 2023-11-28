تكلف 50 مليون دولار.. من هما عروسا زفاف القرن؟

انتشرت مقاطع من حفل زفاف عروسين أمريكيين على مواق التواصل الاجتماعي، في العاصمة الفرنسية باريس، أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي “زفاف القرن”، بعد أن بلغت تكلفته 50 مليون دولار.

وظل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرددون سؤالا بلا إجابة، من هما العروسان مادلين وجاكوب؟ وكيف خططا لأكثر حفلات الزفاف بريقا خلال 100 عام، ومن سدد هذه التكاليف الضخمة؟

حفلات باهرة لمدة 5 أيام

وأقام الخطيبان الأميركيان مادلين بروكواي وصديقها جاكوب لاغرون، حفل زفاف أسطوري، تتضمن حفلات باهرة لمدة 5 أيام في أكثر المواقع الراقية في مدينة النور.

وشهدت أيام الاحتفال بالزفاف الخمسة، ليلة من ليالي قصص “ألف ليلة وليلة” في قصر فرساي، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ومشاركة فرقة “مارون 5″، الشهيرة في إحدى الحفلات، وغداء خاص في جناح “شانيل هوت كوتور”، وعشاء ترحيبي في دار الأوبرا بباريس.

معاملة كبار الشخصيات طوال أيام الزفاف

وعوملت العروس الشابة التي تبلغ 26 عاما، معاملة كبار الشخصيات طوال أيام الزفاف، وتضمنت هذه المعاملة، تخصيص سائق خاص، وللتأكد من ظهورها بأفضل شكل في كل مناسبة، تم تخصيص لها فريقا كبيرا للشعر والمكياج، وعددا من مصممي الأزياء، ومجموعة من المصورين المحترفين الذين تابعوها في كل خطواتها.

ووثقت “مادلين” زفافها بأكمله، وشاركته على حساب في منصة الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، حيث انتشرت مقاطع الفيديو على نطاق واسع، وحصلت على مئات الآلاف من المشاهدات، في مختلف أنحاء العالم.