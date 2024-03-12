تطبيقات الهواتف الذكية بين الربح المادي والدور الإنساني

أصبحت الهواتف الذكية رفيقاً لا غنى عنه في حياتنا اليومية، وباتت التطبيقات الذكية من أهم أدواته.

وشهد العالم ثورة رقمية غير مسبوقة منذ انبلاج فجر عصر الهواتف الذكية التي ساهمت في تغيير طريقة عيشنا وتفاعلنا مع بعضنا البعض.

وتلعب التطبيقات الذكية دوراً هاماً في هذا التغيير، حيث تقدم لنا خدمات متنوعة تُسهل حياتنا وتُوفر علينا الوقت والجهد.

الدور الاقتصادي لتطبيقات الهواتف الذكية

تُعد تطبيقات الهواتف الذكية من أهم محركات النمو الاقتصادي في العالم. فهي تُشكل مصدرًا للدخل للعديد من الأفراد والشركات، وتُساهم في خلق فرص عمل جديدة.

أهمية التطبيقات كتجارة مثمرة ومربحة

وأصبح “بزنس” التطبيقات الذكية من أكثر الأعمال ربحية في العالم. ففي عام 2023، بلغت إيرادات متجر التطبيقات “App Store” 4.64 مليار دولار، بينما بلغت إيرادات متجر “Google Play” 2.41 مليار دولار.

ترتيب تطبيقات الهواتف الذكية الأكثر ربحاً في عام 2023 الترتيب التطبيق إيرادات (بمليارات الدولارات) 1 فيسبوك 118.2 2 يوتيوب 28.8 3 ديزني+ 7.7 4 واتساب 5.2 5 تويتر 5.1 6 اتش بي او ماكس 4.8 7 غينشين إمباكت 3.7 8 تيك توك 2.6 9 أونر أوف كينغز 2.5 10 تيندر 1.4

ولا شك أن تطبيقات الهواتف الذكية تُشكل عنصراً هاماً في اقتصادنا اليوم. فهي تُقدم لنا خدمات متنوعة تُسهل حياتنا وتُوفر علينا الوقت والجهد. كما أنها تُشكل مصدرًا للدخل للعديد من الأفراد والشركات، وتُساهم في خلق فرص عمل جديدة.

في المقابل يبرز دور التطبيقات في خدمة المجتمع والإنسانية عن طريق تقديم خدمات صحية وطبية وارشادية وتوعوية.

وفي عالم يزداد اعتمادًا على التكنولوجيا، يبرز تطبيق “سبيل” كأداة ثورية لتمكين أطفال التوحد من التواصل بشكل فعّال مع عائلاتهم ومقدمي الرعاية.

سبيل”: جسر للتواصل بين أطفال التوحد وعالمهم

“سبيل” هو تطبيق مجاني يعتمد على نظام PECS “نظام تبادل الصور للتواصل”. يسهل التطبيق التواصل بين أطفال التوحد وعائلاتهم ومقدمي الرعاية، حيث يستخدم الصور والرموز بدلاً من الكلمات للتعبير عن احتياجاتهم ورغباتهم.

وولد تطبيق “سبيل” نتيجة عمل مثمر لفريق من الفتيات ودعم من أكاديمية “أبل” التي تعاونت بشكل وثيق طوال عملية التطوير، من فهم المشكلة وابتكار الحلول المناسبة، إلى تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم وكتابة أكواد التطبيق ونشره أخيرًا على متجر التطبيقات.

ويتألف الفريق المبتكر والطور لتطبيق “سبيل” من:

هتون الحارثي – مطورة، مصممة واجهة المستخدم وتجربة المستخدم

منال الويلي – مطورة، محللة أعمال

خولة الراشد – مطورة متكاملة

إيناس التركي – مطورة، مصممة واجهة المستخدم وتجربة المستخدم

أشواق عزان – مطورة

قالت إيناس التركي، وهي واحدة من مبتكرات التطبيق: “سبيل هو تطبيق تواصل مجاني تم تطويره لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على التواصل بسهولة مع مقدمي الرعاية لهم من خلال نظام اتصال قائم على تبادل الصور”.

وأضافت، “بنقرة واحدة، يمكن للأطفال المصابين بالتوحد إرسال إشعارات إلى مقدمي الرعاية لهم، للتعبير عن رغباتهم واحتياجاتهم، ويمكن لمقدمي الرعاية إنشاء بطاقات مصورة مخصصة (PECS) حسب الطلب.

كيف يعمل “سبيل”؟

يتضمن “سبيل” واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، حيث يمكن للأطفال اختيار الصور والرموز من مكتبة واسعة للتعبير عن احتياجاتهم ورغباتهم. على سبيل المثال، يمكن للطفل اختيار صورة طعام للإشارة إلى أنه يشعر بالجوع، أو صورة حمام للإشارة إلى أنه بحاجة إلى استخدام المرافق.

مميزات “سبيل”

سهولة الاستخدام: واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام مناسبة للأطفال من جميع الأعمار.

التواصل الفوري: يدعم التواصل اللحظي بين الأطفال وعائلاتهم ومقدمي الرعاية.

الإشعارات الفورية: يرسل التطبيق إشعارات فورية على هواتف مقدمي الرعاية عند استخدام الطفل للصور والرموز.

مكتبة واسعة من الصور والرموز: يتضمن التطبيق مكتبة واسعة من الصور والرموز التي تغطي مختلف احتياجات الأطفال ورغباتهم.

جدولة المهام والأنشطة: يسمح التطبيق بجدولة المهام والأنشطة اليومية للأطفال.

الخصوصية والأمان: يراعي التطبيق خصوصية وأمان المستخدمين.

فوائد “سبيل” لأطفال التوحد

تحسين مهارات التواصل والتعبير: يساعد التطبيق الأطفال على تحسين مهارات التواصل والتعبير عن احتياجاتهم ورغباتهم.

تعزيز الشعور بالاستقلالية والثقة بالنفس: يُمكّن التطبيق الأطفال من الشعور بالاستقلالية والثقة بالنفس من خلال التواصل بشكل فعّال مع الآخرين.

تقليل الاعتماد على الآخرين: يُقلّل التطبيق من اعتماد الأطفال على الآخرين للتعبير عن احتياجاتهم ورغباتهم.

زيادة فرص المشاركة في الأنشطة الاجتماعية: يُشجع التطبيق على مشاركة الأطفال في الأنشطة الاجتماعية بشكل أكثر فعالية.

تأثير “سبيل” على الوالدين

تقليل التوتر والقلق: يساعد التطبيق على تقليل التوتر والقلق لدى الوالدين من خلال التواصل بشكل فعّال مع أطفالهم.

تحسين التواصل بين الوالدين وأطفالهم: يُحسّن التطبيق من التواصل بين الوالدين وأطفالهم من خلال فهم احتياجاتهم ورغباتهم بشكل أفضل.

تشجيع مشاركة الوالدين في حياة أطفالهم: يُشجع التطبيق على مشاركة الوالدين في حياة أطفالهم بشكل أكثر فعالية.

تأثير “سبيل” على المجتمع

دمج أطفال التوحد في المجتمع: يُساعد التطبيق على دمج أطفال التوحد في المجتمع من خلال التواصل بشكل فعّال مع الآخرين.

كسر الحواجز بين أطفال التوحد والأطفال الآخرين: يُساهم التطبيق في كسر الحواجز بين أطفال التوحد والأطفال الآخرين من خلال التواصل بشكل فعّال.

نشر الوعي حول مرض التوحد: يُساعد التطبيق على نشر الوعي حول مرض التوحد وأهمية دعم الأطفال الذين يعانون منه.

يُعد “سبيل” أداة ثورية لتمكين أطفال التوحد من التواصل بشكل فعّال مع عائلاتهم ومقدمي الرعاية. من خلال الاستفادة من قوة التكنولوجيا، يمكننا تمكين هذه الفئة من تحقيق حياة أفضل.

أكاديمية مطوري أبل – طويق

أطلقت أكاديمية أبل الجديدة للمطورين في الرياض – بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وأكاديمية طويق – هي أول أكاديمية مُخصصة خصيصًا للمشاركات الإناث، مُصممة لتمكين المطورين الإناث وخلق فرص عمل جديدة للمرأة في المنطقة.

وصُممت أكاديمية أبل للمطورين لتوفير الأدوات والتدريب لرواد الأعمال والمطورين والمصممين الطموحين لإيجاد وإنشاء وظائف في اقتصاد تطبيقات iOS المزدهر.

ويذهب خريجو الأكاديمية لبدء أعمالهم الخاصة، وإنشاء وبيع التطبيقات على متجر التطبيقات (App Store)، ورد الجميل لمجتمعاتهم.

وتمتلك أبل أكثر من 12 موقعًا لأكاديمية أبل للمطورين حول العالم، وتتوقع أن تؤثر في النهاية على أكثر من 600 امرأة سنوياً.

وتفاعلت الأكاديمية مع ما يقرب من 1000 مشاركة منذ افتتاحها في العام 2021.

أكاديمية أبل تفتح باب التسجيل

وأعلنت أكاديمية مطوري أبل – طويق عن فتح باب الانتساب والتسجيل لصاحبات الأفكار لابتكار تطبيقات جديدة للانضمام إلى برنامجها المقبل لتطوير تلك الأفكار على كافة الأصعدة التقنية في سبيل تنفيذها.

ويقدم البرنامج منح دراسية مدتها تسعة أشهر للطالبات المهتمات بتطوير تطبيقات الهاتف المحمول لتطوير مهاراتهن في البرمجة والتصميم وتجربة المستخدم والترميز.

ويمكن للطالبات المهتمات التقدم بطلب عبر الرابط التالي حتى 15 نيسان/أبريل المقبل.

وقالت الأكاديمية في بيان لها أن مدة البرنامج 9 أشهر تبدأ في آب/اغسطس المقبل، بواقع 20 ساعة أسبوعيًا، وأنه مجانًا بالكامل وأنها ستزود الطالبات المقبولات بالوسائل التقنية اللازمة.

وأوضحت أن هناك دوامان صباحي ومسائي بواقع 4 ساعات يوميًا. وأن الدراسة ستكون في مقر الأكاديمية في الرياض بحضور إلزامي.

وأشارت الأكاديمية في فيديو نشرته على حسابها في منصة “إكس” إلى أن باب التقدم غير مرهون بجنسية محددة وأن مفتوح أمام الجميع.

البرنامج:

يتضمن برنامج أكاديمية مطوري أبل – طويق التالي:

المرحلة التأسيسية:

تهدف هذه المرحلة إلى تزويد الطالبات بالأساسيات اللازمة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، بما في ذلك البرمجة والتصميم وتجربة المستخدم.

تهدف هذه المرحلة إلى تزويد الطالبات بالأساسيات اللازمة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، بما في ذلك البرمجة والتصميم وتجربة المستخدم. المرحلة المتقدمة:

في هذه المرحلة، ستقوم الطالبات بتطوير تطبيقاتهن الخاصة باستخدام أحدث أدوات وتقنيات أبل.

في هذه المرحلة، ستقوم الطالبات بتطوير تطبيقاتهن الخاصة باستخدام أحدث أدوات وتقنيات أبل. مرحلة الاحتضان:

تهدف هذه المرحلة إلى مساعدة الطالبات على إطلاق تطبيقاتهن في متجر التطبيقات.