تحذير من شرطة دبي لأولياء الأمور من غرامة 50 ألف درهم

حذر اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أولياء الأمور من السماح للأطفال بقيادة الدراجات النارية والترفيهية على الطرق الداخلية والرئيسية، وأنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي تحت بند “قيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد” فإن قيمة فك حجز تلك الدراجات النارية تصل إلى (50) خمسين ألف درهم.

وأشار إلى أن الدراجات النارية الترفيهية مصممة للقيادة في المناطق الرملية وما شابهها من الأماكن، كون أنها لا تتوافر فيها إجراءات السلامة المرورية، وتشكل خطراً على سائقيها وعلى مستخدمي الطريق.

وأوضح أن قيادة الدراجات النارية الترفيهية في الطرق العامة ظاهرة سلبية تشكل خطراً على مستخدميها، وأن شرطة دبي تتخذ إجراءات وقائية تتمثل في حجزها من أصحابها الذين يخالفون القانون بسبب قيادتها على الطرق.

#News | Dubai Police Warns Against Allowing Children to Operate Motorcycles and Recreational Bikes on Internal and Main Roads



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عدة شكاوى وصلت لـ شرطة دبي

وتابع أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي قد تلقت عدة شكاوى عن وجود إزعاج وفوضى من قبل قائدي الدراجات النارية، وفور الانتقال إلى تلك المناطق شُوهد مجموعة من الأطفال يقودون دراجات نارية ترفيهية ويقومون بإزعاج قاطني تلك المناطق بأصوات دراجاتهم، حيث تمت مراقبتهم ومتابعتهم من قبل الدوريات المدنية لحين وصولهم إلى منازل ذويهم، حينها تم ضبط الدراجات وحجزها.